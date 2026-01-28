Problemas en Club América: Jardine quiere quedarse con este crack, pero la directiva le da la contra y lo sacaría

El Club América está desesperado por liberar un cupo de jugador extranjero y la directiva estaría dispuesta a dejar ir a un futbolista que es del gusto de André Jardine, su entrenador. Restan menos de dos semanas para que el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX llegue a su final, por lo que desde Coapa están tratando de utilizar todos los caminos posibles para cerrar un nuevo fichaje extranjero .

Distintos reportes indican que el América está buscando acomodar a Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga en otro equipo con el objetivo de liberar plazas de extranjero. Sin embargo, el diario Récord informa que Jardine prefiere mantener a Dávila en la plantilla y solamente dar salida a ‘La Pantera’ Zúñiga, ya que considera que el chileno cuenta con un perfil más útil y puede ser una buena opción para integrar el banquillo .

André Jardine quiere que Víctor Dávila se quede en su equipo|Crédito: Getty Images

A pesar de que el entrenador brasileño quiere tener a Dávila en el equipo, la directiva no cambiaría su opinión y continuaría buscando la salida del delantero de 28 años. No obstante, parece una operación difícil, ya que su alto salario cierra las puertas de varios equipos de la región, incluidos varios clubes de la Liga BBVA MX. Pero en los últimos días, Colo Colo apareció como una opción concreta para ser el nuevo hogar de Víctor.

Víctor Dávila podría llegar a Colo Colo

Diversos reportes aseguran que Colo Colo está interesado en contratar los servicios de Dávila, aunque la operación se definiría mediante un préstamo. Como si fuese poco, la directiva del América le habría ofrecido al equipo chileno hacerse cargo del 50 por ciento del salario del jugador. La intención del club es liberar una plaza de NFM (No Formado en México) lo antes posible.

Lo cierto es que la idea de pagar un salario por un jugador que no aporta juego al club no es del agrado puertas adentro, pero la necesidad de fichar extranjeros en este mercado invernal es aún más grande, por lo que América está dispuesto a perder dinero. Además, también pasaría por encima de la decisión de Jardine, dejando expuesta la actualidad de la plantilla azulcrema.

Raphael Veiga, el jugador a traer

América necesita un cupo de jugador foráneo para poder concretar el fichaje de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que forma parte del Palmeiras. El propio jugador habría manifestado que su intención es vestirse de azulcrema, pero todo caerá en manos de la directiva de las Águilas y su capacidad para negociar con el equipo brasileño y, a su vez, allanar el camino para que su llegada a la Liga BBVA MX sea un éxito.

