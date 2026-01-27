Víctor Dávila saldría del América pero, ¿a qué costo? Esta es la terrible pérdida que le dejará al Club

A pesar de que su salida esté muy cerca de concretarse, Víctor Dávila seguirá generando pérdidas de dinero dentro del América. Recientemente, se dio a conocer que el delantero chileno de 28 años es pretendido por el Colo Colo de su país natal , operación que liberaría el tan esperado cupo de jugador extranjero para los azulcremas. Sin embargo, la salida del ex-Necaxa aún representaría gastos continuos dentro de Coapa.

La información indica que Colo Colo se llevaría a Dávila mediante un préstamo, pero eso no es todo, ya que el América debería hacerse cargo de una gran parte de su salario. La directiva habría ofrecido esta alternativa para desprenderse de una vez por todas del chileno, pues la urgencia de obtener un cupo de NFM (No Formado en México) a falta de dos semanas para que finalice el mercado de fichajes es cada vez mayor.

¿Cuánto dinero perderá el América con la cesión de Dávila?

Según la información que compartió el periodista Juan Carlos Zúñiga, el América deberá hacerse cargo de un 50% del salario de Dávila en caso de que salga cedido a Colo Colo. Esto significaría una gran pérdida de capital para las Águilas, pues se estima que el monto que deberán poner sobre la mesa ronda los 750 mil dólares anuales, es decir, aproximadamente 13 millones de pesos.

Esto dice mucho de la desesperación que tiene el América de desprenderse de un futbolista extranjero. El mercado invernal de la Liga BBVA MX finalizará el lunes 9 de febrero y la directiva tendrá hasta esta fecha para cubrir la última plaza de NFM. André Jardine ya tiene un nombre predilecto para ocupar la plaza de Dávila: Raphael Veiga, mediocampista brasileño del Palmeiras.

Raphael Veiga llegaría en lugar de Dávila

Distintos reportes confirman que el América se encuentra negociando por el talentoso futbolista de 30 años. Con un valor de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt, se convertiría en la bomba del mercado si la directiva logra concretar su llegada al futbol mexicano. Fuentes indican que el jugador tiene intenciones de vestirse de azulcrema, pero las Águilas deberán convencer a Palmeiras de dejarlo ir con una jugosa oferta.

