Ni Chivas ni Cruz Azul: el club de la Liga BBVA MX que lleva más millones gastados este verano
El equipo que más le ha invertido va de a poco en este Apertura 2026, luego de fracasar en el torneo pasado
Chivas es el equipo con la plantilla más cara, pero no el que lleva más millones gastados en el mercado de verano, ni tampoco Cruz Azul. Hay un club de la Liga BBVA MX que reorganizó toda su estructura, luego de fracasar en el Clausura 2026 al no clasificar a la Liguilla, que es que ha comprado futbolistas caros.
Rayados de Monterrey es el que más ha invertido en este mercado de fichajes, según la plataforma Transfermarkt, superando así al Rebaño y a la Máquina, que la puede reventar en caso de formar a Vinícius, el delantero brasileño.
El conjunto regio tiene una inversión de más de 21 millones de euros, que en pesos mexicanos son 413.4 millones de pesos, aunado a la contratación de Matías Almeyda como su entrenador, quien cuestionó y propuso un nuevo formato para la siguiente edición de la Leagues Cup.
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Los jugadores fichados por Rayados
El conjunto regio se renovó por completo, desde la presidencia deportiva hasta jugadores, ya que para este torneo perdieron a uno de sus referentes, como lo fue Sergio Canales, quien regresa a su país. Asimismo, se dieron los regresos de viejos conocidos, como Esteban Andrada y César Garza.
- Diego Rossi: El delantero fichó en la reciente temporada tras dejar al Columbus de la MLS. Su precio es de 7.5 millones de euros.
- Orbelín Pineda: Llega procedente del AEK Atenas y tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros.
- Hugo Cuypers: El delantero belga arribó al conjunto regiomontano tras su paso por el Chicago Fire en la MLS. Actualmente, su valor en el mercado es de 6.6 millones de pesos.