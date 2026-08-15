 Ni Chivas ni Cruz Azul: el club de la Liga BBVA MX que lleva más millones gastados este verano

Chivas es el equipo con la plantilla más cara, pero no el que lleva más millones gastados en el mercado de verano, ni tampoco Cruz Azul. Hay un club de la Liga BBVA MX que reorganizó toda su estructura, luego de fracasar en el Clausura 2026 al no clasificar a la Liguilla, que es que ha comprado futbolistas caros.

Rayados de Monterrey es el que más ha invertido en este mercado de fichajes, según la plataforma Transfermarkt, superando así al Rebaño y a la Máquina, que la puede reventar en caso de formar a Vinícius, el delantero brasileño.

El conjunto regio tiene una inversión de más de 21 millones de euros.|Rayados

El conjunto regio tiene una inversión de más de 21 millones de euros, que en pesos mexicanos son 413.4 millones de pesos, aunado a la contratación de Matías Almeyda como su entrenador, quien cuestionó y propuso un nuevo formato para la siguiente edición de la Leagues Cup.

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Los jugadores fichados por Rayados

El conjunto regio se renovó por completo, desde la presidencia deportiva hasta jugadores, ya que para este torneo perdieron a uno de sus referentes, como lo fue Sergio Canales, quien regresa a su país. Asimismo, se dieron los regresos de viejos conocidos, como Esteban Andrada y César Garza.

