Club América ya tendría al reemplazo de André Jardine si deciden cambiarlo tras el Clausura 2026

Aunque Club América llega con una ventaja impensada para la revancha con Pumas UNAM, hay una incertidumbre que rodea el Nido ante una posible eliminación. Ante este escenario, ha trascendido que la directiva americanista ya tendría al reemplazo de André Jardine si deciden cambiarlo tras el Clausura 2026. Por ahora son solo rumores, pero sorprenden.

Esto sería un revés para Club América en plena Liguilla. Pues según reportes del periodista Juan Velázquez en las redes sociales, habría un plan de contingencia sólido para el próximo mercado de verano en Coapa ante una posible salida del entrenador brasileño y el estratega elegido para esta misión sería Guillermo Almada.

Andre Soares Jardine head coach of America during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



Andre Soares Jardine Director Tecnico de America durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023.ember 02, 2023.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

El actual técnico uruguayo ya habría recibido una propuesta para integrarse al banquillo más exigente de México. La noticia sacudió a los aficionados, que rápidamente se hicieron eco de esta noticia, que cruzó el charco y llegó hasta Europa, donde ahora está dirigiendo el DT apuntado.

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La operación plantea que Almada asuma como entrenador una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026 como plan de contingencia por si la continuidad de Jardine se vuelve imposible. Actualmente, el técnico uruguayo se encuentra en España dirigiendo al Real Oviedo, pero el interés de las autoridades americanistas llamaría su atención.

Guillermo Almada|MexSport

Almada tiene a su equipo en zona de descenso en La Liga de España. En la Liga BBVA MX, es recordado por su paso brillante y su campeonato con Pachuca. Su estilo de juego ofensivo y formación de juveniles lo posicionan como el candidato ideal para las altas exigencias del cuadro azulcrema.

André Jardine ha recibido el apoyo de la directiva en este semestre

Recientemente, la estructura del club cambió tras el despido de Diego Ramírez, quien dejó de ser el director deportivo. Esto le otorgó a André Jardine mayor autonomía y poder en la toma de decisiones deportivas, un voto de confianza institucional importante. Claro, los fanáticos quieren al brasileño por su histórico tricampeonato.

Por ello, la filtración de una oferta a Almada para reemplazar a Jardine ha generado desconcierto. Si bien Jardine cuenta con crédito, la directiva parece estar diseñando un plan de respaldo ante cualquier eventualidad en el cierre de la Liguilla contra Pumas.

