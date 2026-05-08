Club América podría contar con esta ventaja contra Pumas: que siempre sí

Mientras en otra categoría Club América recibió un duro revés, en primera división las Águilas de Coapa contaría con una ventaja para la revancha contra Pumas UNAM, en el partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Buscando un nuevo título en la Liga BBVA MX, el equipo azulcrema recuperaría a una pieza importante.

Así como el América tomó esta decisión clave para evitar un conflicto con la Selección Mexicana, ahora le vuelven las buenas noticias debido a que recientes reportes que salen desde el Nido de Coapa aseguran que crecen las posibilidades de que Brian Rodríguez dispute la revancha de los cuartos de final entre los azulcremas y los universitarios.

Brian Rodríguez renovó su contrato con el América hasta 2029|Club América / X

Luego de no estar disponible para la ida por molestias físicas, “El Rayito” de Uruguay estaría listo para retornar a las actividades en el partido más importante del semestre hasta ahora, nada menos que en el Clásico Capitalino que determinará quién avanzará a semifinales del Clausura 2026. Según distintos reportes, solo queda saber si le alcanza para ser titular o no.

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¿Qué le pasó a Brian Rodríguez en Club América?

“El Rayito” no pudo estar en el partido de ida entre América y Pumas en el Estadio Azteca (ahora Banorte) ya que tuvo molestias musculares que podrían haber ocasionado una lesión superior. En ese marco, se lo decidió resguardar. Ahora Brian Rodríguez estaría disponible, para ser titular o desde la banca, para la revancha.

Brian Rodríguez fue señalado culpable por la afición|Getty Images

Los números de Brian Rodríguez en Club América

De acuerdo a los datos que aporta BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Brian Rodríguez jugando en club América han sido los siguientes:

Partidos jugados: 150

Encuentros como titular: 89

Goles convertidos: 38

Asistencias aportadas: 24

Tarjetas recibidas: 8 amarillas y 1 roja

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de campeones 2024 y Supercopa MX 2024)

Al margen de estas estadísticas, en lo que va de este Clausura 2026 “El Rayito” Rodríguez ha disputado 17 partidos, en los que marcó 6 goles y aportó 2 asistencias. No pudo jugar la ida por una molestia muscular

