Club América se quedará sin 6 jugadores y aplicará esta táctica de lujo para sobrevivir

Mientras muchos consultan cómo juega Rodrigo Dourado, el primer refuerzo de Club América , lo cierto es que la institución de Coapa intenta reforzar el nido con una táctica de lujo para sobrevivir a las 6 bajas que tendría durante el torneo que comienza el próximo fin de semana. No parece una tarea sencilla pero la directiva está decidida a intentarlo.

Así como América toma la delantera por un delantero extranjero , se cree que con eso se terminaría la lista de NFM en el conjunto de Coapa y distintos reportes indican que las Águilas tienen una táctica clara de ahora en más: buscar jugadores mexicanos que no son considerados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, a la vez, sean cracks.

¿Por qué el Club América perdería a muchos de sus jugadores?

Resulta que la Selección Nacional de México le quitaría entre 6 y 7 jugadores al América para el Mundial 2026 que se celebrará en territorio norteamericano. Por ese motivo, los convocados no podrán ser parte de la Liguilla del Clausura 2026 y, por consiguiente, el entrenador André Jardine perdería muchas piezas valiosas.

Por todo eso la directiva intentaría reforzar el Nido de Coapa con futbolistas talentosos y del gusto del entrenador brasileño pero cumpliendo dos requisitos: que sean mexicanos (no ocupen cupo NFM) y que no sean considerados por el Vasco Aguirre de cara al máximo certamen internacional de selecciones.

Cabe destacar que aquellos jugadores convocados al Mundial 2026 con México no podrán disputar la Liguilla del Clausura 2026 porque estarán realizando un entrenamiento especial con la Selección Mexicana para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

Los jugadores del Club América que podrían ir al Mundial 2026

De acuerdo a distintos reportes y diversas convocatorias, habría cerca de 6 o 7 jugadores del Club América que asistirían al Mundial 2026. Ellos son Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Israel Reyes, Ramón Juárez, Érick Sánchez y Alexis Gutiérrez. Se cree que, de esos nombres, de los que actúan como laterales derechos, solo iría uno de los dos.

