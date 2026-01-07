Este es el equipo que más incorporó de la Liga BBVA MX y que peores resultados consiguió

Tener un buen mercado de fichajes no es sinónimo de éxito dentro del futbol y en la Liga BBVA MX no es la excepción. El caso más reciente y emblemático que se presenta es el de Club León. Con la llegada de Ignacio Ambriz como entrenador a mediados de 2025, la directiva tuvo un arduo trabajo al anunciar 11 incorporaciones donde destacaban nombres como Rogelio Funes Mori, Jordi Cortizo o Alfonso Alvarado.

Sin embargo, el recambio no le sentó bien al cuadro esmeralda, equipo que finalizó en la anteúltima posición de la tabla general del Apertura 2025 con solamente 13 unidades en 17 jornadas. Lejos de ingresar al Play-In, León cerró un año para el olvido y ahora buscará reponerse, sin una de sus figuras como lo es James Rodríguez , habiendo sido el equipo mexicano que más refuerzos concretó para afrontar el Clausura 2026.

Los resultados no acompañaron al Club León|Crédito: @clubleonfc / X

León, el equipo de la Liga BBVA MX que más se reforzó

Para este mercado invernal la ecuación no cambió dentro de León y la directiva volvió tener peso a la hora del armado del equipo: 8 nuevos jugadores llegaron a Guanajuato para afrontar el Clausura 2026. Entre los nombres más llamativos se encuentra el delantero Diber Cambindo, el portero Jordan García y el regreso de José Iván Rodríguez. Con esta cantidad de nuevos jugadores, la Fiera intentará mejorar los resultados conseguidos durante el año pasado.

A pesar de los grandes cambios dentro de su plantilla, León no ha conseguido establecer una base sólida con el objetivo de regresar a los primeros planos dentro de la Liga BBVA MX. Actualmente, se transformaron en una máquina de fichajes, pero sin obtener resultados positivos. Se espera que el 2026 sea un año distinto para los Esmeraldas y todo está por verse con el comienzo del Clausura.

Todos los refuerzos que cerró León para el Clausura 2026

José Iván Rodríguez: procedente de Necaxa

Jordan García: procedente de Fortaleza CEIF

Abraham Villegas: procedente de Tapatío

Diber Cambindo: procedente de Necaxa

Nicolás Vallejo: procedente de Liverpool (Uruguay)

Bryan Colula: procedente de Mazatlán FC

Juan Pablo Domínguez: procedente de Toluca

Sebastián Vegas: procedente de Colo Colo

León se retira del mercado invernal

Rodrigo Fernández, vicepresidente de la institución, reveló que León se retira del mercado tras la incorporación de ocho jugadores: “El plantel está prácticamente cerrado. Pero, como ustedes saben, mientras esté abierta la ventana todavía por FIFA, pues puede haber algunos movimientos, esperemos que no, pero sí puede haber todavía algunos movimientos”, sentenció.