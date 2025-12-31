No es Inter Miami: este sería el nuevo equipo de James Rodríguez en la MLS

Mientras mucho se habla sobre lo que finalmente pasaría con James Rodríguez , todos los caminos parecen apuntar hacia la MLS. Resulta que el colombiano de 34 años no continuará en el Club León ante el vencimiento de su contrato y debe buscar nuevo equipo de cara a todo lo que será el 2026. Inter Miami parece descartado pero sí llegaría a Estados Unidos.

Si bien en la Liga BBVA MX Pumas parecía tomar ventaja para el fichaje de James Rodríguez , todo indica que seguirá su carrera en el extranjero, precisamente en la Major League Soccer. Con los rumores del Inter Miami de Lionel Messi casi descartado, el Columbus Crew sería su nuevo equipo en 2026. Un club con mucho para crecer.

James Rodríguez y sus opciones para el 2026|Crédito: Getty Images

De esta manera, este sería el sexto equipo de James Rodríguez desde el 2022 a esta parte. Es que el cucuteño jugó en Al-Rayyan de Qatar, Olympiacos de Grecia, São Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España y Club León de México. Ahora su futuro estaría en el Columbus Crew, el equipo de Ohio, de la Conferencia Este (la misma que el Inter Miami).

TE PUEDE INTERESAR:



El paso fugaz de James Rodríguez por la Liga BBVA MX

Contrario a lo que muchos esperaban, el paso del mediapunta con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich no dejó grandes momentos en la Liga MX. Era el refuerzo estelar del León para el Mundial de Clubes 2025 pero la FIFA quitó a La Fiera de esa competición. En ese marco, no se pudo cumplir casi nada de lo que se esperaba de él en el año y no se le renovó contrato.

James Rodríguez en el León|MexSport

Ahora James tendrá la difícil tarea de adaptarse rápido a su nuevo equipo (sea Columbus Crew u otro) porque en junio de este año entrante se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la selección de Colombia lo necesita.

Los números de James Rodríguez en Club León

Ni el cucuteño ni La Fiera terminaron contentos del negocio que hicieron en su momento. Según el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de futbolistas, los números de James Rodríguez en Club León son los siguientes: