En Argentina lo tenían como descarte y hoy es refuerzo del Club León para el Clausura 2026
El futbolista de 21 años fue cedido a préstamo en varias ocasiones cuando estaba en Argentina
Así como suena una ex estrella de Rayados para el Club León , la institución ya hizo oficial el fichaje de un jugador que en la Argentina lo tenían como descarte, puesto que no le daban minutos y lo cedían a préstamo constantemente. No obstante, La Fiera ahora incorporó a este futbolista de cara al Clausura 2026 esperando que tenga un buen rendimiento.
Mientras que hay 4 jugadores de la Liga BBVA MX que tuvieron ofertas de Europa , el mercado de fichajes de incorporaciones para el Clausura 2026 parece estar centrado en jugadores sudamericanos. En ese contexto, el Club León hizo oficial la incorporación de Nicolás Vallejo, cuyo pase pertenecía a Independiente de Avellaneda (Argentina).
De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, luego del 31 de diciembre el extremo derecho de 21 años jugará en el Club León a cambio de 825 mil dólares. Cabe destacar que en las últimas dos temporadas estuvo cedido en el Liverpool FC de Montevideo, Uruguay. Allí tuvo mucho más protagonismo que en Argentina, donde fue una pieza de descarte.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Club América confirmó a su primer refuerzo para el Clausura 2026 y viene de Estados Unidos
- América recibió una propuesta para vender a Víctor Dávila y esta fue su respuesta
- ¡Feliz Navidad Pumas! Estos son los 4 refuerzos CONFIRMADOS del Club Universidad Nacional
Además de jugar en estos dos clubes, Nicolás Vallejo también estuvo a préstamo en Talleres de Córdoba, también de Argentina. De todos modos, allí también jugó apenas 10 partidos y no tuvo suficiente continuidad. Hay que ver si en Club León puede mejorar o si mantiene esa tendencia. Es joven y tiene potencial para crecer a futuro.
Las estadísticas de Nicolás Vallejo en Argentina
De acuerdo a los detalles que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Nicolás Vallejo en Independiente de Avellaneda, Argentina, son los siguientes:
- Partidos jugados: 39
- Encuentros disputados como titular: 18
- Goles convertidos: 4
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 5 amarillas y una roja
𝓛𝓞𝓢 𝓜𝓞𝓝𝓢𝓣𝓡𝓤𝓞𝓢 𝓓𝓔𝓛 𝓖𝓞𝓛 🧟♂️⚽️— Club León (@clubleonfc) December 26, 2025
Uno te quitará el aliento, el otro, te quitará el miedo: son atacantes bestiales.
Bienvenidos a la temible Guarida del León. 🦁 pic.twitter.com/tVfO64ce6s
Los números de Nicolás Vallejo en Liverpool Montevideo de Uruguay
Siempre según las estadísticas de este sitio, los números de Nicolás Vallejo en el Liverpool de Uruguay son los siguientes:
- Partidos jugados: 36
- Encuentros disputados como titular: 34
- Goles convertidos: 4
- Asistencias aportadas: 10
- Tarjetas recibidas: 5 amarillas y 0 rojas.