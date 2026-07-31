Club Puebla: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura 2026

Club Puebla se ubica noveno en la tabla general, luego de ganar en su primer partido de este Apertura 2026. La Franja buscará sumar su segunda victoria del torneo, pero para ello deberá derrotar en la jornada 3 a Chivas. No obstante, los camoteros tienen cierta ventaja al disputar el encuentro en casa.

La Franja debutará este viernes 31 de julio en casa en el partido ante Chivas, que se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Ante todo pronóstico, Puebla supera en la tabla al Guadalajara, pese a que ambos clubes tienen 3 puntos.

La Franja debutará este viernes 31 de julio en casa en el partido ante Chivas, para después disputar la Leagues Cup 2026.|Club Puebla

Los camoteros tuvieron un debut de ensueño al derrotar por la mínima a Juárez FC en calidad de visitante. Para la segunda jornada le tocó visitar a Cruz Azul, al que le dio pelea, pero terminó por caer por marcador de 2-1.

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Los próximos partidos del Club Puebla

Puebla hará una pausa en la Liga BBVA MX tras enfrentar a Chivas en la jornada 3, ya que la primera semana de agosto deberá disputar la Leagues Cup 2026, torneo en el que se enfrentan los equipos mexicanos y de la MLS.



Timbers vs Puebla - Jueves 6 de agosto

- Jueves 6 de agosto Puebla vs Austin FC - Domingo 9 de agosto

vs Austin FC - Domingo 9 de agosto San Diego FC vs Puebla - Miércoles 12 de agosto.

En caso de que el conjunto poblano quiera avanzar a la ronda de eliminación, deberá sumar la mayor cantidad de puntos, puesto que solo avanzan los 4 mejores equipos de la Liga BBVA MX a los cuartos de final.

El regreso del Club Puebla al Apertura 2026

Pase lo que pase, Puebla tendrá que enfrentarse a Pachuca el lunes 17 de agosto en la jornada 4, que marca la reanudación del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. En las siguientes jornadas se medirá ante Santos Laguna, América, Toluca y Necaxa, por mencionar algunos.

El partido de Puebla de la jornada 3

La tarde-noche de este viernes 31 de julio, Puebla recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. El partido arrancará en punto de las 7 de la tarde y será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.