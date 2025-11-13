Luchó en México y aún no domina el inglés, pero ya es campeona y una de las mejores luchadoras del mundo

Bien se dice que México es uno de los territorios más importantes para cualquier luchador que desee aprender las bases de este deporte. Un ejemplo de lo anterior es Stephanie Vaquer , quien después de brillar en el CMLL ahora es considerada una de las mejores luchadoras del mundo.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Stephanie Vaquer, hoy campeona de la WWE, llegó a ser una de las luchadoras principales del CMLL, aunque hoy en día la chilena está bien establecida en la industria norteamericana. De hecho, su 2025 fue tan vibrante que los expertos la colocaron dentro de las mejores cinco luchadoras del mundo actualmente.

¿Stephanie Vaquer, una de las mejores luchadoras del mundo?

De acuerdo con información de la revista especializada Pro Wrestling Illustrated, Stephanie Vaquer tuvo un año tan dominante que este fue lo suficientemente bueno como para colarla dentro de las cinco mejores luchadoras del mundo, esto sin contar empresas, nacionalidades o países en donde luchan.

Cabe mencionar que, durante este año, “La Primera” se ha hecho con cuatro títulos considerando su etapa en NXT y RAW; además, ha logrado penetrar como una de las favoritas del público y, por si fuera poco, es una de las luchadoras con más apariciones en los shows semanales de la empresa.

El listado antes mencionado lo lidera Mercedes Moné, ex WWE que ha reunido todos los títulos a nivel mundial, seguida de Toni Storm. En el tercer lugar aparece Saya Kamitani, mientras que en el cuarto sitio; es decir, antes de la chilena, aparece Tiffany Stratton, un activo valioso de la WWE actualmente.

¿Stephanie Vaquer estará en Wrestlemania 42?

Si bien aún restan meses para que se lleve a cabo Wrestlemania 42 , al interior de la WWE consideran que Vaquer está lista para formar parte de este evento. Ante ello, distintos reportes indican que, entre sus opciones como contrincantes, aparecen Rhea Ripley y Becky Lynch.