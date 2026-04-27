WWE: El TRISTE DATO que engloba a CM Punk y su participación en las últimas Wrestlemanias

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo Wrestlemania 42 y las curiosidades respecto a este evento no cesan en las redes sociales. Ahora, los amantes de la WWE han descubierto un dato que, increíblemente, no deja bien parado a CM Punk.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, CM Punk protagonizó el evento estelar de la Noche 2 de Wrestlemania 42 ante Roman Reigns, en uno de los combates más intensos de este evento. Tristemente para su causa, la conclusión de esta rivalidad no estuvo de su lado, lo cual habla de un polémico dato que ha protagonizado en los últimos años.

¿Qué dato hace de CM Punk un luchador “complicado” al momento de ganar en la WWE?

A pesar de que las apuestas estaban a su favor, CM Punk no pudo retener su Campeonato Mundial Pesado de la empresa luego de caer frente a Roman Reings, quien con ello consiguió este título convirtiéndose en el nuevo rostro de la WWE de cara a los próximos meses.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los técnicos que apuntan a llegar a Cruz Azul?

Te puede interesar: 5 jugadores que pueden salir del América para el próximo torneo

Curiosamente, este dato contempla que CM Punk, en los últimos dos Wrestlemanias, ha salido como el perdedor de sus respectivas contiendas. Vale recordar que, hace un año, el luchador también estelarizó el Main Event, aunque este fue correspondiente a la Noche 1 de Wrestlemania 41.

En esta contienda CM Punk se enfrentó a Roman Reigns y Seth Rollins, y al final de la batalla fue Rollins quien se quedó con el triunfo. Con ello, el siguiente objetivo de Punk será regresar a una nueva edición de Wrestlemania y salir con el triunfo después de estos dos tropiezos.

¿Qué ocurrirá con CM Punk de ahora en adelante?

En el RAW posterior a Wrestlemania 42 existió un careo entre CM Punk y Cody Rhodes, el Campeón Universal de la WWE. Ante ello, expertos consideran que, tras perder ante Roman Reigns, el “mejor luchador del mundo” podría comenzar una nueva rivalidad con esta estrella a fin de buscar arrebatarle su título.