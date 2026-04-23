5 jugadores que tienen pie y medio fuera del América para el próximo torneo

Las Águilas del América están conscientes de que la plantilla actual no se compara con aquella que ganó el tricampeonato hace solo unos torneos. Ante tal situación, la directiva azulcrema planea hacer una limpia, misma que incluiría la baja de estos cinco futbolistas para la siguiente temporada.

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Y es que, pese a haber confirmado su participación en la próxima Liguilla del Clausura 2026, la realidad es que el América está lejos de ese plantel que volaba en el campo. Por tal motivo, distintos informes indican que el club tendría en mente deshacerse de estos futbolistas a mediados del año.

¿Qué futbolistas saldrían del América rumbo al próximo torneo?

En el apartado defensivo se vislumbran dos bajas, mismas que serían Néstor Araujo y Ralph Orquín. El primero de ellos es la última opción en el esquema de André Jardine, mientras que el segundo termina su contrato y tendría en mente cambiar de aires de cara a la próxima temporada.

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En el centro del campo, además, América también vislumbra las bajas de Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez. El contención no ha logrado tener la regularidad que esperaba desde su llegada a Santos, mientras que el canterano rojiblanco buscaría otras oportunidades en el norte del país.

Finalmente, en el eje de ataque América tendría en mente traer refuerzos importantes y, para ello, estaría buscando desprenderse de la Pantera Zúñiga, quien si bien recientemente llegó a la institución tendría los días contados luego de las terribles fallas que ha tenido en el campo.

¿A qué equipo enfrenta el América en el cierre del Clausura 2026?

El Club América tendrá una prueba realmente complicada este fin de semana cuando se mida al Atlas, equipo que aún lucha por llegar a la Fiesta Grande del futbol mexicano de la mano de Diego Cocca. El duelo se llevará a cabo este sábado en punto de las 21:00 horas.