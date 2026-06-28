¡LAMENTABLE! Hijo de futbolista pierde la vida en pleno Mundial 2026™

A través de sus redes sociales, el delantero neerlandés Cody Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron con un desgarrador y profundamente emotivo mensaje el fallecimiento de su hijo, a quien esperaban con profunda ilusión durante el embarazo y a quien habían decidido llamar Elijah Raphael Gakpo.

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El atacante, pieza clave de la selección de Países Bajos, suspendió momentáneamente sus actividades para refugiarse en el seno familiar ante este durísimo golpe personal. La noticia se dio a conocer mediante una publicación conjunta en Instagram, acompañada de una tierna pero dolorosa fotografía que refleja el amor incondicional hacia el pequeño que no pudo llegar a este mundo.

¿Cuál es el emotivo mensaje que publicaron Cody Gakpo y su pareja, Noa van der Bij?

"Con el dolor más profundo en nuestros corazones, compartimos que nuestro hermoso ángel, Elijah Raphael Gakpo, voló al cielo antes de lo previsto. Aunque tu tiempo con nosotros fue invisible para el mundo, tu impacto en nuestras vidas es eterno. Te amaremos por siempre, nuestro pequeño", expresaba el sensible comunicado emitido por la pareja, el cual rápidamente se llenó de muestras de afecto.

La reacción de la comunidad futbolística internacional no se hizo esperar. Clubes de la Premier League, la Eredivisie y la propia Real Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) manifestaron de inmediato sus condolencias públicas. Compañeros de profesión, entrenadores y miles de aficionados alrededor del planeta han inundado las plataformas digitales con mensajes de aliento, respeto y solidaridad para Cody y Noa en este proceso de duelo.

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