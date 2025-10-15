¿Se pierde Wrestlemania 42? Este es el momento en que Seth Rollins se habría lesionado ante Cody Rhodes (VIDEO)

Crown Jewel trajo consigo un nuevo capítulo entre Seth Rollins y Cody Rhodes, mismos que entregaron un combate por demás llamativo que superó las expectativas. Tristemente, dentro de la WWE se habla de una posible lesión de parte de Seth, la cual, de ser cierta, podría comprometer su participación en Wrestlemania.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Seth Rollins es, ahora mismo, el Campeón de Peso Pesado de la WWE, por lo que es uno de los rostros de la empresa. Tal hecho hace que su posible lesión cambie por completo los planes rumbo a Wrestlemania, evento que se llevará a cabo durante el primer cuatrimestre del 2026.

¿En qué momento se dio la lesión de Seth Rollins ante Cody Rhodes?

LuigiWrestling, cuenta de X que sigue de cerca a la WWE, compartió un video en donde, según PWInsider, se habría dado la lesión en el hombro de Seth Rollins. Aquí, se aprecia cómo el heel busca golpear desde una esquina hasta la otra a su rival, aunque la distancia no fue la esperada.

Te puede interesar: Isaac del Toro ya es el tercer mejor ciclista del mundo, según la UCI

Te puede interesar: Abismo Negro y el día que vio al Diablo antes de perder la vida

👀 Según PWInsider, ESTE es el momento en el que Seth Rollins se lesiona del hombro izquierdo. Cuando cae del Coast to Coast Headbutt sobre Cody Rhodes en Crown Jewel.



Sí que parece que cae mal y que luego presenta una molestia en ese hombro. pic.twitter.com/L2eS02LcNq — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) October 13, 2025

Seth Rollins logra golpear indirectamente a Cody Rhodes con su rostro; sin embargo, al momento de caer lo hace completamente con el hombro izquierdo. De hecho, segundos después de su movida este comienza a tomarse el hombro, aunque, consciente de lo que significaba esta función, continuó con el combate.

¿La lesión de Seth Rollins es real?

La lesión sigue sin estar confirmada por la WWE, por lo que algunas personas dentro de la empresa aún no descartan que forme parte de una historia de la misma forma que ocurrió la última vez que Seth Rollins fingió una dolencia. No obstante, el video antes mencionado podría ser el punto de partida para confirmar un dolor real de parte del luchador.

Seth Rollins’ final entrance as a member of The Vision pic.twitter.com/KVtdnXInDi — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) October 14, 2025

¿Podría no estar en Wrestlemania 42 debido a su lesión?

Si se confirma la lesión, no se descarta que Seth Rollins pueda recibir una cirugía para quedar en perfectas condiciones, la cual podría mantenerlo fuera de la programación de cara a los próximos meses. Cabe mencionar que Wrestlemania 42 se llevará a cabo el 18 y 19 de abril del 2026, por lo que es importante estar atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.