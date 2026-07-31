Cole Palmer desdeñó el México vs Inglaterra; ¿cuánta audiencia tuvo el partido de octavos de final?

La Copa del Mundo sigue dando noticias de qué hablar, México vs Inglaterra fue un partido que recordaremos durante mucho tiempo, gracias a la garra que demostró el equipo mexicano en busqueda del avande de ronda, el resultado no fue el esperado y México cayó 2-3 ante una de las selecciones más poderosas del mundo. Incluso la selección de Inglaterra se dio el lujo de dejar a algunos jugadores de gran nivel como Cole Palmer.

Una de las grandes figuras de la selección se quedó fuera de la lista final, y ya dió de qué hablar, recientemente confesó que incluso se quedaba dormido viendo los partidos de su selección, por lo que, en redes sociales recibió algunas críticas sobre ello.

“¿Si miré los partidos del Mundial? Algunos... era difícil por los horarios de Estados Unidos. Vi el partido de México vs. Inglaterra, pero me quedé dormido en el entretiempo”, dijo el mediocampista de 24 años de edad.

Audiencia del partido

Esta fue la polémica declaración del jugador de Inglaterra, sin embargo, ¿Qué dicen realmente los números sobre cuánta audiencia tuvo el partido?

Pese a que Cole Palmer dice que no logró terminar de ver el partido, en TV AZTECA se registró una marca de más de 15 millones de visualizaciones en nuestras distintas plataformas.

¿Dónde juega y cuánto vale Cole Palmer?

Canterano del Manchester City y actual estrella del Chelsea FC tiene un valor neto de 100 millones de euros según Transfermarkt, llegó al equipo londinense en 2023 tras una venta con valor de 47 millones. Con la selección suele ser llamado con regularidad, sin embargo, sorprendió al quedar fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel.

¿Cuál es el próximo partido de Inglaterra?

El próximo juego de la selección inglesa está programado para llevarse a cabo el 26 de septiembre del presente año, enfrentarán a los vigentes Campeones del Mundo en la primera jornada de la Liga de Naciones 2026, posteriormente enfrentarán a República Chequia y a Croacia.

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