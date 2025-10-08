deportes
Colombia 1-0 Sudáfrica: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado HOY miércoles 8 de octubre, juego de los Octavos de Final del Mundial Sub 20; marcador ONLINE y por internet

Colombia y Sudáfrica se enfrentan en la llave de los Octavos de Final del Mundial Sub 20 y buscan a toda costa, tomar un boleto rumbo a la etapa de los 8 mejores en Chile.

colombia sudafrica mundial sub 20
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Tras la goleada de México vs Chile , las emociones del Mundial Sub 20, siguen este miércoles 8 de octubre, con el enfrentamiento entre Colombia y Sudáfrica se que medirán fuerzas en el Estadio Fiscal de Talca por un boleto a los Cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El duelo promete intensidad, talento juvenil y estilos contrastantes; posiblemente en común la fortaleza y lo ríspido del juego.

Te podría interesar: En Chile hay crisis luego de la derrota ante México en el Mundial Sub 20

La selección colombiana es dirigida en esta aventura por César Torres, y llega al juego invicto tras ser el mandón en el Grupo F con una victoria ante Arabia Saudita (1-0) y empates frente a Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

Colombia es una máquina a la defensa, con solo un gol en contra, pero al ataque ha estado con la pólvora mojada.

Por su parte, Sudáfrica dejó grandes impresiones en el Grupo E. En grupos perdieron ante Francia (0-1), y se levantaron para darle una goleada 5-0 sobre Nueva Caledonia y un triunfo 2-1 ante Estados Unidos.

Te podría interesar: Mexicano está en la mira de equipos de Europa y no es Gil Mora

El técnico Raymond Mdaka pondera la unión, el trabajo en equipo y evidentemente la fortaleza.

Colombia parte como favorita por su experiencia y orden defensivo, pero Sudáfrica se tiene mucha confianza y capacidad para darle un golpe de autoridad en esta etapa.

colombia sudafrica mundial sub 20

