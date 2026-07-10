Colombiana que vive en Argentina derribó un mito sobre los argentinos y el futbol: “Descubrí un país que nadie conoce”

Mientras Argentina continúa su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales se llenan de opiniones a favor y en contra del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de ese debate, una creadora de contenido colombiana ganó notoriedad al contar cómo cambió su percepción sobre los argentinos después de vivir durante diez años en el país.

Su video se viralizó porque aborda uno de los temas más discutidos cada vez que juega la Albiceleste: la idea de que los argentinos son soberbios o se creen superiores al resto de Latinoamérica.

El mito que cuestionó una colombiana que vive en Argentina

En su publicación, la joven aseguró que muchas personas suelen juzgar a los argentinos sin conocer realmente cómo es la sociedad del país. "Vivo en Argentina hace 10 años y descubrí un país que desde afuera casi nadie conoce", afirmó.

Además, destacó que Argentina es mucho más diversa de lo que suele creerse desde el exterior y consideró injusto reducir a millones de personas a un único estereotipo. "Hay argentinos soberbios. Sí, igual hay personas soberbias en todo el mundo, pero reducir a las personas de un país a un estereotipo es más cómodo que ir y conocerlas", sostuvo.

La creadora también explicó que su admiración por la Selección Argentina no se relaciona únicamente con los resultados deportivos. Según comentó, lo que más le llama la atención es la actitud que transmiten varios de los futbolistas del plantel.

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Destacó que son jugadores que hablan abiertamente de salud mental, asisten a terapia y muestran sus emociones sin temor a las críticas, algo que considera poco habitual en el futbol de alto rendimiento. También elogió la mentalidad competitiva del equipo y aseguró que rara vez observa actitudes de exceso de confianza antes de los partidos.

Por eso, después de casi una década viviendo en Argentina, afirmó tener muy claro cuál es su postura cuando la selección salta al campo de juego.

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