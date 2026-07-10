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El cambio inevitable que tendrá la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el Inglaterra vs Noruega

Harry Kane y Erling Haaland, quienes luchan por la Bota de Oro con Lionel Messi y Kylian Mbappé, se medirán este viernes

Kane y Haaland

Escrito por: Leonardo Schwarz - DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en una instancia crítica y, más allá de la clasificación a las semifinales, el torneo vive una batalla estadística de alto impacto en la tabla de goleadores. El enfrentamiento de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega promete no solo ser un duelo estratégico entre dos selecciones de peso, sino también una sentencia definitiva para dos de los artilleros más temidos del planeta: Erling Haaland y Harry Kane.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

La tabla de goleadores es liderada actualmente por Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con 8 tantos. Sin embargo, la atención se desplaza hacia el duelo de Miami, donde el "Androide" noruego, con 7 anotaciones, y el capitán inglés, con 6, buscarán dar el golpe de autoridad para escalar posiciones. La realidad es implacable: al finalizar los 90 o 120 minutos en Florida, uno de estos dos depredadores del área quedará eliminado del Mundial, lo que alterará irreversiblemente la lucha por la Bota de Oro.

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Para Erling Haaland, este partido tiene tintes de revancha personal y trascendencia histórica. Nacido en el año 2000 en tierras británicas, el delantero noruego buscará dejar fuera a los Three Lions para llevar a su selección a una semifinal inédita. Con un promedio de más de un gol por partido —7 anotaciones en 5 encuentros—, el punta del Manchester City no para de recibir elogios. Su capacidad para definir ante cualquier sistema defensivo lo coloca como la principal amenaza para los ingleses, quienes deben contener a un jugador que conoce perfectamente el rigor del fútbol inglés.

Haaland, implacable en el Mundial
Noruega quiere seguir haciendo historia|Jose Luis Melgarejo

Por su parte, Harry Kane llega a esta instancia con la serenidad que le otorga su brillante temporada con el Bayern Munich. Con 6 goles en su haber, el capitán inglés sabe que necesita una actuación memorable para superar a Haaland y acercarse a los líderes, Messi y Mbappé. La eliminación de uno de estos dos delanteros no solo abre la puerta a Messi y Mbappé para despegarse, sino que define, en gran medida, quién mantendrá vivo el sueño de la Bota de Oro hasta la final del 19 de julio.

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