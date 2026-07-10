Inglaterra recibe una pésima noticia a pocas horas de enfrentar a Noruega por los cuartos de final

La concentración de Inglaterra recibió un impacto directo a horas de su enfrentamiento ante Noruega por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA confirmó que el defensor Jarell Quansah no podrá jugar el trascendental encuentro de este sábado en Miami, tras haber sido castigado con dos fechas de suspensión luego de su expulsión en los octavos de final contra México.

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El reglamento es inflexible: Quansah, fuera de acción

La situación de Quansah se tornó crítica tras el incidente en el Estadio Ciudad de México, donde el zaguero fue expulsado a los nueve minutos del complemento por una entrada vehemente sobre Jesús Gallardo. El árbitro Alireza Faghani no dudó en mostrarle la roja directa, activando automáticamente el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA, que estipula una sanción de dos encuentros para infracciones de esta índole.

Jarell Quansah, defensa de Inglaterra, fue suspendido dos partidos luego de la fuerte entrenada sobre Jesús Gallardo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Ulises Naranjo

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) intentó agotar todas las vías legales, apelando a la FIFA para solicitar un indulto similar al concedido a Folarin Balogun —quien logró disputar el duelo de Estados Unidos ante Bélgica pese a una expulsión previa—. Sin embargo, el máximo organismo del futbol mundial desestimó el pedido de los británicos, confirmando que la sanción se mantiene vigente. Esto implica que Quansah no solo será baja contra el equipo de Erling Haaland, sino que, en caso de que Inglaterra avance a las semifinales, también deberá ausentarse del encuentro ante el ganador de la llave entre Argentina y Suiza, programado para el próximo sábado en Kansas.

Un rompecabezas táctico para Thomas Tuchel

La baja de Quansah representa un desafío mayor para el estratega Thomas Tuchel. A lo largo del certamen, el defensor se había convertido en un pilar del sistema defensivo, siendo titular en los cinco partidos disputados. Su versatilidad, capaz de desempeñarse tanto como central como lateral derecho, le permitió ganarle el lugar a figuras de la talla de Trent Alexander-Arnold, consolidándose como un jugador fundamental para el equilibrio táctico del equipo. Ahora, Tuchel deberá reajustar su última línea en un partido donde la velocidad y el poder ofensivo de Noruega pondrán a prueba la capacidad de respuesta de los ingleses ante este imprevisto reglamentario.