Erik Lira contesta la primera oferta que llega desde Europa ¿Adiós Cruz Azul?

Es poco probable que Erik Lira continúe jugando en Cruz Azul para el Apertura 2026. El mediocampista tuvo un Mundial excepcional con la Selección Mexicana, siendo el jugador predilecto de Javier Aguirre en la posición de pivote por encima de Edson Álvarez. Su nivel durante la justa veraniega sorprendió a varios equipos de Europa y uno de ellos ya habría lanzado una oferta para obtener su carta.

Diversos reportes señalan que Erik Lira habría recibido un ofrecimiento por parte del Copenhague de Dinamarca, equipo donde también juega Rodrigo Huescas, ex Cruz Azul. Esta sería la primera oferta que el mediocampista de La Máquina recibe tras su Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Sin embargo, su futuro aún está lejos de estar definido.

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Erik Lira habría rechazado el primer ofrecimiento

La información disponible indica que Lira habría desestimado la oferta del Copenhague y el motivo habría sido totalmente deportivo. El jugador quiere dar el salto a Europa, pero cree que tendrá mejores opciones para elegir durante las próximas semanas. Esto se debe a que varios clubes del Viejo Continente comenzaron a sondear al mediocampista de Cruz Azul pensando en una posible incorporación.

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Lo cierto es que Lira ya tendría decidido dejar Cruz Azul, por lo que esta respuesta negativa no sería un guiño para los aficionados cementeros, sino que una muestra clara de la postura de Erik. Su deseo es dar el salto a Europa a lo grande, a un equipo que pueda competir en una liga de mayor nivel. Hasta el momento, su futuro no está definido, pero su llegada al continente europeo es casi un hecho.

Crédito: Mexsport

Cuáles son las aspiraciones de Erik Lira en el mercado

Según diversos reportes, el centrocampista de la Selección Mexicana tiene como objetivo unirse a una liga del Top 5 de Europa. Esto quiere decir que su prioridad será escuchar ofertas de equipos provenientes de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Sin embargo, también existe la posibilidad de evaluar ofrecimientos desde Portugal y Países Bajos, ligas que también llaman la atención en Lira.

De acuerdo a la información disponible, Lira ya sería pretendido por la Premier League por clubes como el Bournemouth, además de ser tenido en cuenta por el City Football Group donde aparece el Troyes de Francia como una posibilidad. También existen sondeos por parte de clubes como Ajax, Feyenoord y Real Betis. Sin embargo, no ha llegado ninguna oferta concreta a sus manos, a excepción del Copenhague.