CONFIRMADO: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán por TV Abierta el Argentina vs Cabo Verde

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca con un duelo que, al menos en el papel, luce muy cargado hacia un lado, pero que tiene ingredientes suficientes para convertirse en una de las grandes historias del torneo: Argentina vs Cabo Verde.

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La vigente campeona del mundo llega a este cruce con paso perfecto. El equipo de Lionel Scaloni cerró la fase de grupos con tres victorias en tres partidos, mostrando solidez colectiva y, una vez más, el impacto brutal de Lionel Messi, quien sigue rompiendo récords incluso a los 39 años. El capitán argentino ya suma seis goles en el torneo y viene de convertirse en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Pero del otro lado aparece la gran cenicienta del Mundial: Cabo Verde. La selección africana está firmando una historia espectacular en su primera participación mundialista. Llegó a dieciseisavos sin perder en fase de grupos, compitiendo con enorme disciplina táctica y una defensa que ha sorprendido a propios y extraños. Su arquero Vozinha ha sido una de las grandes figuras del torneo, y buena parte de las esperanzas africanas pasan por su actuación ante Messi y compañía.

Aunque Argentina parte como favorita, en el cuerpo técnico albiceleste no hay exceso de confianza. Scaloni ha sido claro al advertir que Cabo Verde no llegó hasta aquí por casualidad y que puede hacer daño al contragolpe.

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Los comentaristas de TV Azteca para Argentina vs Cabo Verde

Para la transmisión TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, la televisora apostará por su equipo estelar.

Los encargados de llevar la emoción del partido serán: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Valdano, Jorge Campos, entre otros talentos de Azteca Deportes

Con análisis, narración y el estilo que ha acompañado a millones de mexicanos durante el Mundial, Azteca buscará darle un toque especial a uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos.

El encuentro podrá seguirse por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, en punto de las 3:40 PM.