La HORA EXACTA para ver el Argentina vs Cabo Verde, juego de los 16avos de final del Mundial 2026™

Hoy los reflectores del futbol internacional se posan sobre el césped del Miami Stadium, donde la campeona del mundo y la cenicienta del torneo se juegan su pase a los octavos de final. Para que no te pierdas ni un solo segundo de esta batalla histórica, aquí te traemos la hora exacta de la transmisión.

¿A qué hora ver el partido por TV Azteca?

El silbatazo inicial del cruce de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde sonará en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México). La cobertura previa arrancará a las 15:40 horas antes a través de las pantallas de TV Azteca y a las 15:10 horas por nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, que llevará las emociones de este choque completamente gratis. En la transmisión, el icónico equipo comandado por Christian Martinoli, el 'Doctor' Luis García, las locuras de Jorge Campos, Zague y la cátedra de Jorge Valdano se encargarán de sazonar una tarde que promete ser inolvidable.

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¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde para este partido?

Argentina llega a esta cita de manera impecable. Tras despachar 3-1 a Jordania, los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas y apenas dos goles en contra, extendiendo una imponente racha de diez triunfos al hilo. La Albiceleste se convirtió en apenas el tercer campeón vigente en librar la primera fase en este siglo, abriéndose un cuadro idílico donde evitará al top 10 del ranking hasta unas hipotéticas semifinales. Sin embargo, la relajación está prohibida: siete de sus últimos 13 duelos de eliminación directa mundialista se han ido a la prórroga, siendo el país con más tiempo extra jugado en la historia (11 partidos).

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Frente a ellos se planta Cabo Verde, la historia más romántica y sorprendente del torneo. Haber avanzado invicto en un grupo de la muerte compartido con España, Uruguay y Arabia Saudita superó cualquier pronóstico (3 empates). Los "Blue Sharks" son el primer equipo en avanzar sin ganar desde Chile en 1998, el primer debutante en octavos desde Eslovaquia en 2010 y el primer africano desde Ghana en 2006.

