México vs Inglaterra: la canción que todo aficionado debe aprenderse antes del partido
Por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México recibe a Inglaterra con nueva canción de la afición
La previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también se juega fuera del Estadio CDMX (el cual le trae pesadillas a los ingleses). En redes sociales apareció una propuesta entre aficionados que comenzó a ganar fuerza antes de uno de los encuentros más esperados para la Selección Nacional de México.
El ambiente alrededor del partido creció después de una publicación de la Selección Mexicana en TikTok. El video mostró imágenes de aficionados, jugadores y momentos ligados a la identidad mexicana. A partir de ese contenido, muchos seguidores comenzaron a impulsar una canción con un mensaje que consideran especial para el duelo ante Inglaterra (que ocultó su hotel).
México y la canción que quieren cantar los aficionados para el partido contra Inglaterra
En distintas publicaciones, aficionados propusieron cantar Aquí no es así, tema de Caifanes. La idea surgió como una respuesta simbólica a Wonderwall, canción que suele acompañar distintos momentos relacionados con Inglaterra y su cultura musical.
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La propuesta tomó fuerza porque varios usuarios consideran que ciertas frases de la canción conectan con el sentimiento que rodea a la afición mexicana y la diferencia con la “frialdad” inglesa, británica, del Reino Unido y de Europa en general.
@miseleccionmx “Aquí no es aaaaasiiiii” 🇲🇽👊🏻 ¡VAMOS JUNTOS! 🫶🏼🤩 #SomosMéxico #miseleccionmx #fifaworldcup #futbolmexicano ♬ sonido original - Selección Nacional
Una de las líneas más compartidas en publicaciones y videos es: “Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor… Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor. Pero aquí no es así…”
México se prepara para un partido decisivo
El equipo mexicano enfrentará a Inglaterra en uno de los cruces más importantes de los octavos de final. El ganador avanzará a los Cuartos de Final y continuará en la pelea por la Copa del Mundo.
Mientras llega el silbatazo inicial, los aficionados ya comenzaron a vivir el partido a su manera. Y entre cánticos, publicaciones y mensajes en redes sociales, esta canción parece tomar fuerza para acompañar la previa.
La letra de “Aquí no es así”, de Caifanes
Vienes caminando y no sabes tu destino
Conquistando sueños sueñas llegar a ser deidad
Sigues caminando sobre viejos territorios
Invocando fuerzas que jamás entenderás
Y vienes desde allá
Donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Pero aquí no es así, ah-ah-ah-ah-ah-ah
Vienes caminando, ignorando sagrados ritos
Pisoteando sabios templos de amor espiritual
Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán
Para un alma eterna cada piedra es un altar
Y vienes desde allá
Donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Pero aquí no es así, ah-ah-ah-ah-ah-ah
Y vienes desde allá
Donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Y vienes desde allá
Donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah.