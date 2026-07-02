La maldición que España arrastra desde 2010 y quiere romper ante Austria en el Mundial 2026

España afrontará este jueves 2 de julio uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Furia Roja se medirá a Austria en los dieciseisavos de final con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y, de paso, terminar con una "maldición" que la acompaña desde hace más de una década.

El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles, en California, y comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La estadística que preocupa a España

Aunque España conquistó el único campeonato mundial de su historia en Sudáfrica 2010, desde entonces no ha logrado superar una eliminatoria de fase final en una Copa Mundial. Tras levantar el trofeo hace 16 años, los españoles fueron eliminados en la fase de grupos de Brasil 2014. Posteriormente, quedaron fuera en su primer partido de eliminación directa tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Por ello, el duelo ante Austria representa una oportunidad para romper una racha que se ha convertido en tema de conversación entre aficionados y medios españoles.

Austria busca ampliar la mala racha española

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick llega con la intención de convertirse en un nuevo obstáculo para España. La selección austriaca ha destacado por su intensidad física, presión constante y orden táctico, características que podrían complicar a uno de los equipos que mejor futbol ha mostrado durante la fase de grupos.

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España, por su parte, confiará en figuras como Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo para intentar recuperar el protagonismo que tuvo en otras épocas y volver a instalarse entre los mejores equipos del torneo.

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