Inglaterra planea mantener en secreto su hotel vs México para que sus jugadores puedan dormir

La afición mexicana siempre se toma muy en serio su papel de apoyar a su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, situación que ya vivió Ecuador cuando se les llevó la famoso serenata a su hotel, fue tal el impacto que tuvo que la Federeción de futbol de Ecuador mandó un comunicado donse solicitaban apoyo para evitar estas acciones que no están dentro del "Fairplay".

Tras esto parece ser que la selección inglesa quiere anticiparse y no sufrir de esto, suficiente tendrá al luchar con la altitud en la que jugarán el próximo domingo 5 de julio y a eso agregarle llegar al partido con pocas horas de descanso gracias a la famosa serenata.

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¿Qué hará la selección inglesa para evitar la serenata mexicana?

Según medios ingleses la Federación de Futbol en Inglaterra está muy interesada en mantener en secreto la ubicació del hotel en la que se hospedaran una noche anterior, sin embargo, debido a las reglas de la FIFA las selecciones deben estar al menos 24 horas antes en la ciudad en la que jugarán su partido, esto haría prácticamente imposible el poder mantener en secreto esto.

¿Cuándo juega México vs Inglaterra?

El partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para jugarse este domingo en punto de las 18:00 horas, se jugará en las instalaciones del Estadio Ciudad de México y este será además el último partido que se jugará en este estadio.

Si bien México no llega como favorito si llega con un gran respaldo, ha ganado todos los partidos que ha jugado en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™ y además llega con cero goles en contra.

De igual manera, de todos los porteros con los que ha jugado en la Premier League, Jordan Pickford es el portero al que más goles le ha metido el delantero de la selección mexicana.

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