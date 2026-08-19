Battlefield 6 recibe su colaboración con Top Gun y activa una prueba gratuita

Battlefield 6 da inicio a una nueva fase de su Temporada 4 con la llegada de Top Gun al juego. La colaboración, desarrollada junto con Paramount Games Studio, ya está disponible en PC y consolas y forma parte de la actualización más grande de la temporada hasta ahora.

Boot up.

Spawn in.

Hear the jets.

Take the beach.

It’s Wake Island again.



From 1942 to Battlefield 6, generations have fought across these shores.

Different games. Different eras. Same island.



This one’s for everyone who remembers 🫡 pic.twitter.com/YjtV8SMZsr — Battlefield (@Battlefield) August 19, 2026

El crossover incorpora al juego a tres personajes de Top Gun, quienes además cuentan con las voces de sus actores originales. Los jugadores podrán encontrar al teniente Bradley “Rooster” Bradshaw, interpretado por Miles Teller; al teniente Robert “Bob” Floyd, interpretado por Lewis Pullman; y al contralmirante Solomon “Warlock” Bates, interpretado por Charles Parnell.

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Los personajes llegan acompañados por diseños inspirados en la película y diferentes objetos cosméticos que permiten llevar parte de la estética de Top Gun al campo de batalla.

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La experiencia también apuesta directamente por el combate aéreo. Los jugadores podrán pilotar los nuevos F-74A Seacat y F/A-81F Super Spectre, formando equipo con otro integrante del escuadrón para enfrentarse en intensos combates desde el aire.

La colaboración también recupera uno de los escenarios más reconocibles de Battlefield. La Isla Wake regresa en una versión reimaginada que servirá como escenario para las nuevas batallas de la temporada, ofreciendo una experiencia renovada para los enfrentamientos.

Be the best of the best ✈️



Take to the skies in Season 4's Top Gun with new two-seat fighter jets, Carrier Strike, Gauntlet: Fighter Sweep, and the legendary return of Wake Island.



Suit up. Play for free August 18. pic.twitter.com/1L7LhTZfhm — Battlefield (@Battlefield) August 13, 2026

Por otro lado, Battlefield REDSEC recibe la misión exclusiva “Eliminación”, centrada completamente en combates aéreos. Esta experiencia se desarrollará en una versión renovada de Arrecife de Tsuru, ampliando las opciones para quienes buscan enfrentamientos enfocados en vehículos.

La llegada de Top Gun también coincide con una oportunidad para quienes todavía no han probado Battlefield 6. Desde el 18 y hasta el 25 de agosto, el juego tendrá una prueba gratuita en todas las plataformas, permitiendo a nuevos jugadores experimentar parte del contenido disponible durante esta etapa de la Temporada 4.

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Con esta colaboración, Battlefield 6 apuesta por llevar la espectacularidad del combate aéreo de Top Gun a sus enfrentamientos multijugador, combinando personajes, aeronaves, cosméticos y mapas renovados en uno de los principales contenidos de su cuarta temporada.