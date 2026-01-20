Battlefield 6 y REDSEC extienden su Temporada 1 y confirman el lanzamiento de la Temporada 2

Battlefield Studios confirmó que la Temporada 1 de Battlefield 6 y Battlefield REDSEC se extenderá oficialmente, incorporando nuevo contenido y ajustes que mantendrán activa a la comunidad competitiva hasta la llegada de la Temporada 2, programada para estrenarse el 17 de febrero de 2026. Como parte de esta decisión, la actualización de extensión de la Temporada 1 estará disponible a partir del 20 de enero.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

De acuerdo con el estudio, este ajuste en el calendario responde directamente a los comentarios de la comunidad, ya que permitirá contar con más tiempo para pulir, balancear y mejorar la Temporada 2 antes de su lanzamiento. Mientras tanto, los jugadores podrán seguir progresando y desbloqueando contenido dentro de la Temporada 1 gracias a nuevas actividades y recompensas.

Uno de los principales añadidos de esta extensión es la Ruta de bonus Frostfire, que estará disponible a partir del 27 de enero. Esta ruta permitirá a los jugadores y jugadoras desbloquear recompensas gratuitas y premium, incluyendo artículos de personalización, potenciadores de experiencia y contenido exclusivo. Entre los elementos destacados se encuentran un Paquete de arma, un Diseño de soldado, Diseños de vehículo y múltiples Potenciadores de EXP. Las recompensas premium requerirán contar con el Pase de Batalla de la Temporada 1.

Las recompensas gratuitas de Frostfire incluyen un Potenciador de EXP de armamento, un Diseño de vehículo y artículos cosméticos para la ficha de juego. Por su parte, quienes posean el Pase de Batalla podrán acceder a contenido adicional como un nuevo Paquete de arma, un Potenciador de EXP de Carrera y más opciones de personalización.

Battlefield Studios aclaró que la Ruta de bonus Frostfire puede progresarse de manera simultánea con el Pase de Batalla de la Temporada 1. No será necesario elegir entre avanzar en rutas como Operaciones rebeldes o Soldados de Fortuna y la Ruta Frostfire, ya que ambas convivirán sin restricciones. Cada nivel de la Ruta de bonus requiere 10 puntos, siendo necesarios 110 puntos en total para completarla. A diferencia de rutas anteriores, todos los puntos de Frostfire se obtendrán exclusivamente a través de Desafíos Semanales, sin desafíos adicionales específicos.

Finalmente, el estudio adelantó que durante esta actualización se celebrará el Día de San Valentín, incorporando un nuevo conjunto de regalos de inicio de sesión y varios fines de semana de doble XP, reforzando la actividad y el ritmo competitivo previo a la llegada de la Temporada 2. Con esta extensión, Battlefield 6 busca mantener su impulso y consolidar una transición sólida hacia su próxima gran etapa.