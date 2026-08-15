Battlefield 6 se prepara para recibir su colaboración con Top Gun

Electronic Arts y Battlefield Studios presentaron un nuevo video de análisis en profundidad sobre la próxima colaboración entre Battlefield 6 y Top Gun, que llegará al juego el próximo 18 de agosto de 2026.

El material ofrece un vistazo detrás de cámaras al proceso creativo y técnico que implicó trasladar elementos de Top Gun al universo de Battlefield 6. Integrantes del equipo de desarrollo explican cómo trabajaron para combinar la identidad de ambas franquicias y crear una experiencia enfocada especialmente en los combates aéreos.

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Uno de los principales atractivos de esta colaboración será Hundimiento Naval, un nuevo modo de juego que ampliará las posibilidades de combate y llevará a los jugadores a enfrentamientos con una fuerte presencia de vehículos y acción sobre el agua.

La actualización también incorporará dos nuevos aviones de dos asientos: el F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre. Estas aeronaves formarán parte de la nueva experiencia y permitirán a los jugadores experimentar una dinámica diferente dentro de los enfrentamientos aéreos de Battlefield 6.

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El video también muestra parte del trabajo artístico y de diseño necesario para desarrollar el contenido inspirado en Top Gun, además de ofrecer detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar cuando la colaboración esté disponible.

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La llegada de este contenido forma parte de la estrategia de Battlefield 6 para continuar ampliando su propuesta después de su lanzamiento, incorporando nuevas experiencias y colaboraciones que buscan mantener activa a su comunidad.

La colaboración Battlefield 6 x Top Gun estará disponible a partir del 18 de agosto de 2026. El contenido estará acompañado por el análisis en profundidad publicado por el equipo de desarrollo, donde se pueden conocer más detalles sobre las novedades que llegarán al juego.

Battlefield es una de las franquicias más importantes del género de los shooters en primera persona. Después de más de dos décadas de historia, la saga acumula más de 100 millones de jugadores y 5 mil millones de horas jugadas, mientras Battlefield Studios continúa trabajando en el futuro de la serie con Battlefield 6 y la nueva propuesta Battlefield REDSEC.