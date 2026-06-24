Cómo conseguir boletos para el primer partido de Matías Almeyda con Rayados de Monterrey

Buscando refuerzos, Rayados de Monterrey ya prepara su regreso al Estadio BBVA después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo regiomontano disputará un partido amistoso antes del inicio del Apertura 2026 y la expectativa aumentó por el debut de Matías Almeyda como entrenador frente a la afición de la Pandilla.

El conjunto regiomontano enfrentará al Sporting FC de Costa Rica el próximo sábado 11 de julio a las 10:00 de la mañana. Ese encuentro marcará la primera presentación del “Pelado” Almeyda en el Estadio Monterrey desde su llegada al banquillo de Rayados para el nuevo torneo del futbol mexicano.

Almeyda no estaría contento con uno de sus delanteros en Monterrey|Crédito: @Rayados / X

Cómo comprar boletos para Rayados vs Sporting FC

Rayados informó que los aficionados con Abono Rayado 2026-2027 tendrán acceso sin costo al partido amistoso. Para obtener ese beneficio, los seguidores deberán renovar su abono antes del 5 de julio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



El club también confirmó que a partir del 6 de julio comenzará la venta libre general de boletos. Los aficionados podrán adquirir sus tickets por un precio de 200 pesos. Además, quienes compren su abono durante esa etapa también recibirán acceso incluido para el compromiso de preparación.

Práctica de Rayados previo al Apertura 2026|Crédito: @Rayados / X

La venta libre de boletos iniciará el 6 de julio. Los aficionados podrán comprar entradas mediante Ticketmaster Rayados o en las taquillas del club. El debut oficial del CF Monterrey de Almeyda en el Apertura 2026 será el sábado 18 de julio frente a Santos Laguna.

Matías Almeyda tendrá su primer partido con Rayados

La llegada de Matías Almeyda generó expectativa entre los seguidores del Monterrey. El director técnico argentino asumió el proyecto para el Apertura 2026 y comenzará oficialmente su etapa en el club con este partido amistoso en casa.





|Getty Images

El encuentro también significará el regreso de Rayados al Estadio BBVA después de que el inmueble recibió cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La directiva espera una buena entrada antes del debut oficial del equipo en la Liga BBVA MX.

Los detalles del partido de Rayados ante Sporting FC y la venta de boletos

El partido amistoso se disputará el sábado 11 de julio en el Estadio BBVA. Rayados enfrentará al Sporting FC de Costa Rica como parte de su preparación rumbo al Apertura 2026.

