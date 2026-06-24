Rayados de Monterrey buscaría a un crack argentino que quiso Boca Juniors

Rayados de Monterrey busca refuerzos de cara al Apertura 2026. El club regiomontano analiza opciones para fortalecer la ofensiva luego de las primeras semanas de trabajo bajo las órdenes de Matías Almeyda. Entre los nombres que surgieron aparece un delantero argentino seguido también por Boca Juniors.

La directiva albiazul comenzó a revisar perfiles ofensivos por pedido de Almeyda, el nuevo entrenador. En ese escenario apareció Alexis Cuello, atacante de 26 años que actualmente juega en San Lorenzo. El futbolista argentino sería una de las opciones más fuertes para reforzar el ataque de Rayados antes del inicio de la próxima temporada.

Rayados de Monterrey buscaría a Alexis Cuello

De acuerdo con reportes desde Argentina como Vamos Ciclón, el CF Monterrey ya mostró interés por el delantero y analiza presentar una oferta formal en las próximas semanas. Matías Almeyda considera importante sumar otro atacante debido a las dudas que existen sobre el rendimiento de algunos elementos ofensivos del actual plantel.

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La operación no sería sencilla para Rayados. Alexis Cuello también despertó interés en Boca Juniors y además tendría propuestas desde clubes de Brasil y Europa. Por ahora, San Lorenzo mantiene el control de la situación contractual del delantero argentino.

Alexis Cuello llega tras un buen semestre en Argentina

Durante el último semestre, Alexis Cuello disputó 23 partidos entre todas las competencias. En ese periodo registró seis goles y cinco asistencias con la playera de San Lorenzo, números que llamaron la atención de distintos equipos fuera de Argentina.

Matías Almeyda espera más refuerzos para Rayados

Alexis Cuello no es el único nombre que aparece en la lista de posibles incorporaciones para Monterrey. El “Pelado” Almeyda también tendría interés en Orbelín Pineda y en el defensor brasileño Matheus Doria rumbo al Apertura 2026.

Práctica de Rayados previo al Apertura 2026|Crédito: @Rayados / X

Rayados debutará oficialmente el 18 de julio frente a Santos Laguna en el Estadio BBVA. Antes de eso, el equipo todavía disputará un amistoso de preparación contra Atlante el próximo 4 de julio.

Los detalles de Alexis Cuello en San Lorenzo