¿Como Cristiano Ronaldo? Lionel Messi también le restó importancia al Balón de Oro y sorprendió a todos

Hay jugadores tan importantes para el futbol que son tendencia por lo que hacen dentro del campo de juego como por lo que hablan fuera de él. Lionel Messi confesó su deseo de volver al Barcelona y hasta visitó el Camp Nou de sorpresa. Más allá de eso, ahora está en boca de todos por lo que dijo del Balón de Oro. ¿Le restó importancia como Cristiano Ronaldo?

Días después de que Leo Messi protagonizara una escena romántica , el argentino dio una entrevista en la que le consultaron acerca del Balón de Oro y de la Copa Mundial de la FIFA. Entre las preguntas más importantes que le hicieron, el jugador de Inter Miami terminó eligiendo volver a ser campeón del mundo en lugar de conseguir otro Ballon D’Or.

El ping pong de Lionel Messi con su frase sobre el Balón de Oro

– ¿Tener otro Mundial u otro Balón de Oro?

– Otro Mundial.

– ¿Jugar con el clima de Miami o el de Barcelona?

– Barcelona.

– ¿Hacer un hat-trick y perder o el gol de la victoria?

– Meter el gol del triunfo.

– ¿Ser técnico o ser dueño de un club?

– Ser dueño.

– ¿Que te hagan un caño o meter un gol en contra?

– Un caño.

– ¿Hacer un gol olímpico de córner o desde el medio de la cancha?

– Hmmmmm, olímpico.

– ¿Jugar de arquero o de defensor?

– De defensor.

– ¿4-4-2 o 4-3-3?

– 4-3-3.

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro?

Más allá de que en un principio Ronaldo estaba centrado en ganar balones de oro, con el correr de los años su percepción cambió notablemente. “Yo ya no creo en los premios individuales porque sé lo que se trabaja detrás”, había dicho en una conferencia de prensa. Asimismo sostuvo que el Balón de Oro “es ficticio”.

¿Cuántas veces ganó el Balón de Oro Lionel Messi?

Leo Messi es el máximo ganador del premio que entrega France Football, puesto que ganó 8 balones de oro. El rosarino de 38 consiguió el Ballon D’Or en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Sin dudas su rendimiento dentro del campo de juego y la inmensa cantidad de títulos provocó que sea considerado el mejor futbolista de las últimas décadas.

El astro portugués es el segundo máximo ganador del Balón de Oro, con 5 trofeos conseguidos. CR7 ganó las ediciones 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Más allá de que en los últimos años marcó muchos goles con el Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano no volvió a ser considerado entre los 10 mejores del mundo por los votantes, quizás por la liga en la que está y por la falta de títulos.

