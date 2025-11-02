deportes
Nota

Ya se dio a conocer cómo elegirán al último gran rival de John Cena; ¿cuándo será la última lucha de la leyenda de WWE?

La leyenda viviente dice adiós y lo hará como los grandes, enfrentando al mejor de todos dentro de WWE. Así se conocerá el último rival de John Cena.

como-elegiran-ultimo-rival-john-cena-cuando-sera-ultima-lucha-wwe-pb-notas
Crédito: Instagram/@wwe
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
La WWE tuvo un evento especial el sábado pasado y entre muchas críticas, se destacaron dos cosas. Primero, CM Punk se convirtió en campeón pesado de la empresa y como segundo tema de interés, se anunció cómo sucederá la elección del rival de John Cena para la última pelea de su carrera. Por ello, ya se manejan algunos nombres de peso en un torneo donde participarán 16 luchadores.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Te puede interesar - ¿Por qué le cobraron a CM Punk para ser campeón de nueva cuenta?

Te puede interesar - ¿Por qué John Cena rechazó a Nikki Bella?

¿Quién será el contrincante de John Cena en su última pelea?

La leyenda viviente vive su último año como peleador profesional y dicha gira del adiós ha estado envuelta en múltiples polémicas. Muchos han dicho que su despedida ha sido sobre todo, triste y sin un honor como el que merece un peleador así. Parte de su final tuvo el intento de convertir a Cena en heel, pero nunca se sintió del todo natural. Y ahora, un torneo decidirá al hombre que lo despida de los cuadriláteros.

En las últimas actividades de la empresa lanzaron un video en el que precisamente John explicaba que serían 16 hombres los que estarán en un torneo eliminatorio para conocer al último rival de su carrera. Se indicó que serán luchadores de Raw, SmackDown, NXT e incluso otros que no forman parte de WWE.  

En el video promocional se vieron rostros conocidos como el de Gunther, Dominik Mysterio, The Miz, LA Knight, Carmelo Hayes, Penta Zero Miedo y otros. Sin embargo, hay mucha conversación en el entorno tras abrir la posibilidad a luchadores que no están dentro de la empresa actualmente.

¿Cuándo será la última pelea de John Cena como profesional?

Aunque no sería extraño verle para luchas esporádicas y regresos mágicos en WWE, John se retirará de los encordados el próximo 13 de diciembre. Allí peleará ante el ganador del torneo ya anunciado. Sin embargo, la expectativa crece al pensar en Edge, que no está en la empresa pero que muchos lo piden para darle a Cena su retirada. Sería el enfrentamiento entre dos grandes que marcaron época en los últimos años del wrestling estadounidense.

