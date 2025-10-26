Estos son los homenajes que Dominik Mysterio ha hecho durante este 2025; ¿conoces todas las referencias?

En estos momentos Dominik Mysterio se está convirtiendo en uno de los ingredientes más peculiares y entretenidos para la gente de la lucha libre en México y Estados Unidos. Por eso, sus referencias a lo largo del año han sido muy bien tomadas por los amantes de la lucha libre. Y justamente aquí está el repaso de los homenajes hechos por el autodenominado Rey de los Luchadores.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Te puede interesar - ¿A qué equipo de la Liga Mx le va Dominik Mysterio?

Te puede interesar - ¿Cuánto gana Dominik Mysterio en WWE?

¿Cuáles han sido los homenajes que Dominik Mysterio ha hecho en este 2025

En lo más evidente queda claro que el muchacho de la dinastía Mysterio ha tomado como gran referente a su tío, Eddie Guerrero. Pero en distintas luchas del año, Dominik ha hecho homenajes a toda la familia. Ante eso, por más que la gente lo considere odioso en cuanto a su personaje, este joven ha cuidado muchos detalles que algunos no han pasado desapercibidos.

El primer gran homenaje se dio en Wrestlemania (abril), cuando en su lucha de ese día salió con la máscara de Rey Mysterio Sr. Miguel Ángel López Díaz fue el primer luchador con el nombre y quien entrenó al padre de Dominik (aunque este lo quiera negar como su figura paterna).

En Backlash (mayo) entró con una indumentaria inspirada en Nicho El Millonario, mientras que en Triplemanía (junio) llevó un chaleco como de piel animal tal como la usaba su tío, Rey Mysterio Sr. Y el último gran tributo lo hizo en Japón en el mes de octubre, luciendo una máscara de Black Tiger, nombre que llevó Eddie Guerrero cuando peleó en dicho país de 1992 a 1996.

¿Cuántos títulos tiene Dominik Mysterio en toda su carrera?

El sucio Dom ha completado cuatro títulos en total, aunque en ese sentido ha sido campeón de NXT en dos oportunidades. Así luce el desglose de las máximas glorias de su carrera como profesional.