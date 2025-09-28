¿Se va de WWE? Esta es la fecha en la que se acabará el contrato de CM Punk

El luchador de 46 años es claro que vive sus últimos momentos como luchador profesional, sin embargo la gente espera verle por mucho tiempo más. Tras el regreso de AJ Lee, parece que estarán un tiempo peleando juntos, sin embargo muchos se preguntan cuándo termina el contrato de CM Punk. Tal vez esta sea la última rodada del nacido en Chicago con WWE.

¿Cuántos años de contrato le quedan a CM Punk con WWE?

Después de una salida bastante violenta de la empresa, su regreso fue una de las bombas más esperadas por todos los fanáticos del wrestling. Su retorno concretado en Survivor Series de 2023 tiene una fecha final y esa está estipulada (según los diversos reportes) para el 2026. Aunque se deben contar los meses que el de Chicago estuvo lesionado. Sin embargo, hay buenas noticias para los fanáticos de Punk.

Aunque desde abril se habla de esto, parece que el deseo de Punk es quedarse en WWE todo el tiempo que su mente y su cuerpo soporten. En ese sentido, él mismo dijo (esto en vísperas de Wrestlemania 42) que le están ofreciendo una extensión de cinco años. Sin embargo, él mismo dice que no sabe qué hará. Hoy ya no es por dinero, sino por la energía y el enfoque que siente a esta altura de su carrera luchística.

¿Cuánto gana CM Punk en WWE?

Aunque él diga que el dinero no es lo importante, tiene el privilegio de olvidarse de ese tipo de problemas porque es de los mejores pagados de la industria. Claramente su historia y talento lo valen y según diversas fuentes, el hombre de 46 años gana 2.2 millones de dólares al año. Aunque, por otros ingresos como la actuación y negocios personales, cuenta con un patrimonio neto de 12 millones de dólares en este 2025.

¿Por qué CM Punk se fue de WWE previo a su regreso en 2023?

La realidad es que hoy todo es amor y buena onda con HHH y la WWE, pero en 2014 CM Punk verdaderamente se enfadó con los jefes de ese momento. El luchador expresó abiertamente que la empresa hacía las cosas mal para con él, que no le dieron la importancia que merecía y eso lo llevó al límite mental y físico, pues estaba lleno de lesiones.

Por eso, nueve años después ver a Punk de regreso fue alucinante para la afición que no quiere verle retirarse nunca y mucho menos irse como ocurrió en aquel 2014.