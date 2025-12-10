Así le fue a Pato O’Ward en los tests de postemporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi

La Fórmula 1 cerró su temporada 2025 en Yas Marina… pero para Pato O’Ward, lo importante apenas estaba empezando. El mexicano volvió a ponerse al volante de un McLaren en los tests de postemporada, un examen silencioso pero decisivo que las escuderías usan para medir futuro, evolución y nervios de acero.

10 preguntas rápidas con Pato O’Ward

Y ahí, entre 25 pilotos y casi nueve horas de pruebas, Pato volvió a levantar la mano.

Mientras Aston Martin, Alpine y Williams se peleaban por los mejores tiempos del día, McLaren llevó su propio objetivo: entender la gama de neumáticos 2026 y evaluar a fondo a O’Ward en condiciones reales de trabajo. Entre mule cars, configuraciones experimentales y desgaste constante, el mexicano entregó una actuación sólida, madura y, sobre todo, consistente.

Pato O’Ward: velocidad, constancia… y un mensaje para McLaren

O’Ward cerró el test en séptimo lugar, con un tiempo de 1m25.418s, completando 127 vueltas, una cifra que habla de ritmo, aguante y fiabilidad en pista. No fue el más rápido —esa corona terminó en manos de Jak Crawford— pero Pato hizo exactamente lo que un equipo grande busca en un piloto que quiere quedarse en la órbita de la F1: no cometer errores, mantener el coche en una ventana estable y responder igual en la vuelta 3 que en la vuelta 120.

Más allá de los tiempos, el valor real del día para Pato estuvo en la información que entregó al equipo y en la solidez con la que completó su programa. No es un piloto en la órbita inmediata de McLaren para un asiento de tiempo completo —y la estructura del equipo así lo confirma—, pero cada test que realiza demuestra por qué su nombre siempre aparece cuando se habla de talento puro. O’Ward convierte cada oportunidad en una vitrina de velocidad, consistencia y madurez técnica.