Pato O’Ward volverá a correr en Fórmula 1 con McLaren ¿Cuándo y en qué GP será?

El piloto mexicano Pato O'Ward tendrá una nueva oportunidad en el volante de McLaren en la presente temporada 2025 de la Fórmula 1 cuando ocupe el lugar del australiano Oscar Piastri en el monoplaza de la escudería.

Pato O'Ward correrá en el GP de Abu Dhabi

Pato O'Ward tendrá una segunda aparición en la Fórmula 1 este año cuando corra en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi que se disputará entre el viernes 5 y domingo 7 de diciembre y que marcará el final de la temporada 2025.

Fue el propio piloto regiomontano quien reveló la información en una entrevista para los medios. "Una chulada poder subirme a la máquina. No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi. Será la FP1 y el test el martes", comentó.

O'Ward ya había tomado el volante de McLaren durante las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México, pero en aquella ocasión no pudo disfrutar su experiencia tras correr con una gastroenteritis que lo limitó considerablemente.

Pato O´ward ha cumplido funciones de piloto de reserva con McLaren desde el 2021 a la par de su carrera en IndyCar, lo que le ha representado un desgaste significativo por los prolongados viajes entre cada competición.

"Este año han sido muy buenos conmigo (en McLaren) y no me han hecho ir a todas (las carreras de Fórmula 1), porque saben lo pesada que es una temporada de IndyCar. Es de lo mejor cuando te subes al coche, pero el año pasado habían sido 73 días de viaje, después de la IndyCar y me subí al carro tres días y 70 días de, más bien, estar entreteniendo. Al final del día duele un poco ver; es como sólo estar viendo, es como yo ir a una carrera de IndyCar nada más a ver", dijo O´Ward.

