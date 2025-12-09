Estos fueron los pilotos que festejaron el título de Lando Norris en la F1 2025

¿Golpe final en Red Bull? La figura más temida del paddock, con un pie fuera del equipo
Red Bull atraviesa días decisivos. Una figura histórica podría estar ante su adiós más inesperado… y el paddock no habla de otra cosa.
El piloto mexicano realizó una publicación en redes sociales refiriéndose a Red Bull que despertó sorpresa en los aficionados de la Fórmula 1
Una vez concluído el GP de Abu Dhabi, luce interesante recordar la estupenda defensa de Checo Pérez contra Lewis Hamilton en el año 2021 cuando era de Red bull.
Sergio, Checo Pérez será el protagonista del show de medio tiempo del próximo Super Bowl 2026. ¿Qué es lo que ocurrirá con el piloto de Cadillac?
Argentina se encuentra de manteles largos tras el arribo de un joven en el automovilismo. Sin embargo, esta es la curiosa historia del nacido en Italia.
La nueva temporada llega acompañado de cambios técnicos profundos: los autos estrenarán una reglamentación que busca mayor eficiencia en los motores híbridos
Han pasado algunos días desde la consagración de su campeonato y las declaraciones en torno al título de Lando Norris no dejan de aparecer. Por ende, no está de más conocer qué pilotos y figuras han festejado junto al británico el campeonato que acaba de lograr.
VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno
Lando Norris se convirtió en el último campeón de la Fórmula 1 luego de quedarse con el primer lugar de la clasificación de pilotos tras el Gran Premio de Abu Dhabi. En el segundo lugar quedó Max Verstappen, mientras que el tercer puesto fue para un Oscar Piastri que vino de más a menos en la temporada.
Uno de los primeros pilotos en festejar el campeonato de Lando Norris fue el propio Checo Pérez, quien utilizó el impacto de sus redes para lanzar el siguiente mensaje: “Bravo, Lando Norris. Te lo mereces”; sin embargo, así como él un puñado de atletas también festejaron junto al británico de McLaren.
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Uno de los más queridos por la afición fue George Rusell, quien defiende los colores de Mercedes y escribió: “Felicidades, amigo. Este año has sido un éxito, disfruta del momento”. Del mismo modo, Carlos Sainz, su excompañero en McLaren, también aseguró que Lando Norris aprovechó su auto para ser el mejor de todos.
Cabe mencionar que este es el primer título de F1 que Lando Norris consigue con 26 años de edad, aunque estuvo a punto de perderlo en las últimas carreras ante un Max Verstappen que, tras estar con más de 100 unidades de diferencia respecto a su rival, quedó en el segundo puesto solo con dos puntos menos que él.
De acuerdo con el calendario establecido previamente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Recuerda que para esta campaña habrá algunas sorpresas, entre estas el retorno de Checo Pérez con Cadillac.
En este episodio, el comentarista y narrador deportivo Carlos Guerrero ‘Warrior’ cambia el estadio por el circuito para vivir de cerca la energía de la Fórmula E.
En este episodio conversamos con Dan Ticktum, piloto británico de Cupra Kiro, sobre su visión de la Fórmula E, los retos que enfrenta la categoría rumbo a la temporada 12 y su propia evolución dentro del campeonato.
En el primer episodio del podcast oficial de la Fórmula E, conversamos con Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la categoría, sobre la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y lo que viene para el futuro del automovilismo eléctrico.
La adrenalina llegó al máximo en la gran final de la NASCAR México Series 2025! Azteca Deportes estuvo presente en la pista para traerte todos los detalles, entrevistas exclusivas y momentos inolvidables en esta FInal histórica del automovilismo nacional.
El evento deportivo más esperado previo al GP de México . El piloto de F1 se lució con Hack trick.
En esta entrevista exclusiva, el piloto regiomontano Daniel Suárez nos habla sobre su trayectoria en la NASCAR Cup Series, su preparación para la temporada 2026 con Spire Motorsports, y lo que significa representar a México en la máxima categoría del automovilismo estadounidense.
Oliver Rowland del equipo de Nissan se lleva la victoria en el premio ePrix 13 Berlín.
Nick Cassidy gana ePrix 14 de Berlín y con este resultado queda cuarto en el campeonato de conductores; Oliver Rowland se corona campeón de la Fórmula E en Berlín. Oliver Rowland del equipo de Nissan se lleva la victoria en el premio de Berlín.
Dan Ticktum se llevó victoria en la ronda 12 de la temporada 2025 de la espectacular Fórmula E: revive los mejores momentos de la carrera en Jakarta
El piloto Daniel Suárez celebró su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez y recordó con estusiasmo la forma en la que remontó lugares en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.