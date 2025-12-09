Estos fueron los pilotos que festejaron el título de Lando Norris en la F1 2025

Han pasado algunos días desde la consagración de su campeonato y las declaraciones en torno al título de Lando Norris no dejan de aparecer. Por ende, no está de más conocer qué pilotos y figuras han festejado junto al británico el campeonato que acaba de lograr.

Lando Norris se convirtió en el último campeón de la Fórmula 1 luego de quedarse con el primer lugar de la clasificación de pilotos tras el Gran Premio de Abu Dhabi. En el segundo lugar quedó Max Verstappen, mientras que el tercer puesto fue para un Oscar Piastri que vino de más a menos en la temporada.

¿Qué pilotos han festejado el título de Lando Norris en la F1?

Uno de los primeros pilotos en festejar el campeonato de Lando Norris fue el propio Checo Pérez, quien utilizó el impacto de sus redes para lanzar el siguiente mensaje: “Bravo, Lando Norris. Te lo mereces”; sin embargo, así como él un puñado de atletas también festejaron junto al británico de McLaren.

Uno de los más queridos por la afición fue George Rusell, quien defiende los colores de Mercedes y escribió: “Felicidades, amigo. Este año has sido un éxito, disfruta del momento”. Del mismo modo, Carlos Sainz, su excompañero en McLaren, también aseguró que Lando Norris aprovechó su auto para ser el mejor de todos.

Cabe mencionar que este es el primer título de F1 que Lando Norris consigue con 26 años de edad, aunque estuvo a punto de perderlo en las últimas carreras ante un Max Verstappen que, tras estar con más de 100 unidades de diferencia respecto a su rival, quedó en el segundo puesto solo con dos puntos menos que él.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

De acuerdo con el calendario establecido previamente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Recuerda que para esta campaña habrá algunas sorpresas, entre estas el retorno de Checo Pérez con Cadillac.