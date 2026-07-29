Cómo le fue a la Liga BBVA MX ante la MLS en los partidos anteriores del Juego de Estrellas

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el All Star Game (Juego de Estrellas) entre lo mejor de la Liga BBVA MX contra la MLS. En esta edición, el partido se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, en lo que será el quinto partido entre las 2 ligas, el cual podrás seguir minuto a minuto a través del portal web de Azteca Deportes.

El Juego de Estrellas entre ambas ligas tuvo su primera edición en 2021, cuando se reanudaron los eventos deportivos en el mundo debido a la pandemia por la COVID-19. Este 2026 será la quinta ocasión en la que se enfrenten, con excepción de 2023, cuando los cracks de la MLS se midieron ante Arsenal, donde militó el nuevo refuerzo bomba del Atlante para el Apertura 2026.

Balance favorable para la liga de los Estados Unidos, con 3 victorias por una del futbol mexicano.|Liga BBVA MX

Las veces que se han enfrentado MLS y la Liga BBVA MX

Desde 2021 hasta este 2026, la Liga BBVA MX y la MLS se han enfrentado en 4 ocasiones, con un balance favorable para la liga de los Estados Unidos, con 3 victorias por una del futbol mexicano, en espera del resultado de este miércoles 29 de julio.



Liga BBVA MX 1-1 MLS en 2021 (Ganó la MLS en penales)

en 2021 (Ganó la MLS en penales) Liga BBVA MX 1-2 MLS en 2022

en 2022 Liga BBVA MX 4-1 MLS en 2024

en 2024 Liga BBVA MX 1-3 MLS en 2025

en 2025 Liga BBVA MX ¿? MLS en 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Los elegidos de la Liga BBVA MX para el Juego de Estrellas

El equipo de la Liga BBVA MX será dirigido por Antonio Mohamed, quien suma un bicampeonato y una Concachampions con Toluca. El conjunto está conformado por varias estrellas, con excepción de algunas, como lo son los futbolistas revelación como Gilberto Mora y Armando González.

Porteros



Carlos Acevedo — Santos Laguna

Carlos Moreno — Pachuca

Defensas



Omar Campos — Cruz Azul

Willer Ditta — Cruz Azul

Jesús Gallardo — Toluca

Jesús Garza — Tigres

Bruno Méndez — Toluca

Federico Pereira — Toluca

Luis Gabriel Rey — Chivas

Israel Reyes — América

Nathan Silva — Pumas UNAM

Mediocampistas



Juan Brunetta — Tigres

Iker Fimbres — Monterrey

Fernando Gorriarán — Tigres

Erik Lira — Cruz Azul

Elías Montiel — Pachuca

José Paradela — Cruz Azul

Carlos Rodríguez — Cruz Azul

Franco Romero — Toluca

Javier Ruiz — Necaxa

Delanteros

