Cómo le fue a la Liga BBVA MX ante la MLS en los partidos anteriores del Juego de Estrellas
El Juego de Estrellas entre ambas ligas se ha disputado en 4 ediciones diferentes en los últimos 5 años: ¿Cuál es el equipo más ganador?
Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el All Star Game (Juego de Estrellas) entre lo mejor de la Liga BBVA MX contra la MLS. En esta edición, el partido se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, en lo que será el quinto partido entre las 2 ligas, el cual podrás seguir minuto a minuto a través del portal web de Azteca Deportes.
El Juego de Estrellas entre ambas ligas tuvo su primera edición en 2021, cuando se reanudaron los eventos deportivos en el mundo debido a la pandemia por la COVID-19. Este 2026 será la quinta ocasión en la que se enfrenten, con excepción de 2023, cuando los cracks de la MLS se midieron ante Arsenal, donde militó el nuevo refuerzo bomba del Atlante para el Apertura 2026.
Las veces que se han enfrentado MLS y la Liga BBVA MX
Desde 2021 hasta este 2026, la Liga BBVA MX y la MLS se han enfrentado en 4 ocasiones, con un balance favorable para la liga de los Estados Unidos, con 3 victorias por una del futbol mexicano, en espera del resultado de este miércoles 29 de julio.
- Liga BBVA MX 1-1 MLS en 2021 (Ganó la MLS en penales)
- Liga BBVA MX 1-2 MLS en 2022
- Liga BBVA MX 4-1 MLS en 2024
- Liga BBVA MX 1-3 MLS en 2025
- Liga BBVA MX ¿? MLS en 2026.
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Los elegidos de la Liga BBVA MX para el Juego de Estrellas
El equipo de la Liga BBVA MX será dirigido por Antonio Mohamed, quien suma un bicampeonato y una Concachampions con Toluca. El conjunto está conformado por varias estrellas, con excepción de algunas, como lo son los futbolistas revelación como Gilberto Mora y Armando González.
Porteros
- Carlos Acevedo — Santos Laguna
- Carlos Moreno — Pachuca
Defensas
- Omar Campos — Cruz Azul
- Willer Ditta — Cruz Azul
- Jesús Gallardo — Toluca
- Jesús Garza — Tigres
- Bruno Méndez — Toluca
- Federico Pereira — Toluca
- Luis Gabriel Rey — Chivas
- Israel Reyes — América
- Nathan Silva — Pumas UNAM
Mediocampistas
- Juan Brunetta — Tigres
- Iker Fimbres — Monterrey
- Fernando Gorriarán — Tigres
- Erik Lira — Cruz Azul
- Elías Montiel — Pachuca
- José Paradela — Cruz Azul
- Carlos Rodríguez — Cruz Azul
- Franco Romero — Toluca
- Javier Ruiz — Necaxa
Delanteros
- Kevin Castañeda — Chivas
- Alexei Domínguez — Pachuca
- Salomón Rondón — Pachuca
- Robert Morales — Pumas UNAM.