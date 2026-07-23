David Ospina: cuál es el nivel de estudios del nuevo arquero de Atlante

David Ospina se convirtió en uno de los fichajes más importantes del Apertura 2026 tras llegar al Atlante como agente libre, luego de finalizar su segunda etapa con Atlético Nacional. El experimentado portero colombiano, mundialista con su selección y con una extensa trayectoria en Europa, reforzará al equipo dirigido por Miguel Herrera para la Liga BBVA MX.

Con 37 años, Ospina aterriza en el futbol mexicano después de defender las porterías de clubes como OGC Nice, Arsenal, Napoli, Al-Nassr y Atlético Nacional. Ahora que el nuevo guardameta del Atlante —que jugará ante el América con transmisión de TV Azteca— ya fue presentado, algunos buscan detalles de su vida privada, como su nivel de estudios.

¿Qué nivel de estudios tiene David Ospina?

David Ospina no completó sus estudios de bachillerato. El portero colombiano abandonó el colegio cuando cursaba tercer año de preparatoria para dedicarse por completo al futbol, una decisión que tomó junto a su familia al comprobar el potencial que tenía para convertirse en profesional.

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Su padre, Héctor Hernán Ospina, explicó en distintas entrevistas que el proceso escolar se volvió incompatible con los entrenamientos y que el propio David eligió enfocarse exclusivamente en el deporte.

Aunque recibió educación básica durante su infancia y adolescencia, el arquero no cursó estudios universitarios, ya que desde muy joven priorizó el futbol.

Del colegio al profesionalismo con Atlético Nacional

Después de dejar los estudios, David Ospina intensificó su preparación deportiva con un objetivo claro: llegar al primer equipo de Atlético Nacional. El esfuerzo dio resultados rápidamente. En 2005, con apenas 17 años, debutó como profesional con el conjunto verdolaga.

A partir de entonces inició una carrera que lo llevó a Francia con el OGC Nice, posteriormente al Arsenal de Inglaterra, más tarde al Napoli de Italia y al Al-Nassr de Arabia Saudita. Tras regresar a Atlético Nacional entre 2024 y 2026, el guardameta emprendió un nuevo desafío al firmar con Atlante por una temporada.

Un referente del futbol colombiano

Más allá de su formación académica, David Ospina construyó una de las carreras más destacadas en la historia del futbol colombiano. El arquero disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección de Colombia.

Ahora buscará aportar toda esa experiencia al Atlante. Con su llegada, los Potros de Hierro suman liderazgo, jerarquía internacional y un portero acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes del futbol mundial.

