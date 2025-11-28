Boletos del Mundial 2026: así puedes conseguirlos tras el sorteo

La carrera por los boletos del Mundial 2026 entra en un momento decisivo para millones de aficionados en Estados Unidos, México, América Latina y el resto del mundo. Tras el sorteo del Mundial del 5 de diciembre , donde quedarán definidos los grupos, sedes y calendario, la FIFA abrirá la fase más esperada del proceso: aquella en la que los fans podrán solicitar entradas sabiendo exactamente qué selección jugará en cada estadio.

Esta ronda se ha convertido en una oportunidad clave porque será la primera en la que se podrán pedir boletos por partido con la información completa del torneo. Y si estás pensando en asistir al Mundial —que por primera vez tendrá 48 selecciones— esta es la ventana que no puedes dejar pasar.

Fechas clave para solicitar boletos tras el sorteo del Mundial 2026

La tercera fase de venta comienza el 11 de diciembre de 2025 y finalizará el 13 de enero de 2026. Durante ese periodo, cualquier aficionado podrá inscribirse en FIFA.com/tickets usando su FIFA ID. Si ya participaste en fases anteriores, solo tendrás que iniciar sesión; si no, deberás crear tu cuenta antes de iniciar el trámite.

Un punto importante, la orden de inscripción no influye en las probabilidades. La FIFA realizará un sorteo electrónico para determinar quiénes obtienen entradas —ya sea de forma total o parcial— y el cargo se realizará automáticamente en febrero.

Cada solicitante podrá elegir partidos, categorías, número de boletos y paquetes disponibles, siempre respetando los límites familiares. Quienes sean seleccionados recibirán un correo de confirmación con los detalles de su asignación.

Además, desde esta fase también podrás pedir boletos por selección, siempre que cumplas los requisitos de la federación correspondiente.

Opciones adicionales: paquetes hospitality y boletos por selección

Para quienes quieren asegurar su lugar desde el primer minuto, también estarán disponibles los paquetes de hospitality, que incluyen boletos premium, servicios especiales y acceso a experiencias exclusivas. Estos se podrán adquirir en FIFA.com/hospitality, sin necesidad de entrar al sorteo.

Después del sorteo del 5 de diciembre, los aficionados conocerán los emparejamientos de fase de grupos, lo que permitirá elegir partidos de forma estratégica: desde seguir a una selección concreta hasta apostar por sedes icónicas como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México o Dallas.

Esta fase llega en un momento crucial: más de dos millones de boletos ya fueron asignados en etapas previas, y el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá apunta a ser el más demandado de la historia.

Si estás planeando vivir la Copa del Mundo 2026 en carne propia, esta es tu mejor oportunidad para avanzar un paso más hacia las gradas donde se escribirá la historia.