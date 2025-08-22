Sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington: Donald Trump

Durante la mañana de este viernes 22 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la sede del sorteo para el Mundial 2026 se llevará a cabo en el Kennedy Center, ubicado en Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025.

Con este sorpresivo anuncio, se descarta la opción de Las Vegas, Nevada, como el lugar para realizar el magno evento, una posibilidad que había sido anunciada semanas atrás por la propia FIFA. Ahora será en la capital de Estados Unidos, dentro del prestigioso centro de Artes Escénicas que rinde homenaje al expresidente John F. Kennedy.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

A través de una conferencia de prensa conjunta, la FIFA y Estados Unidos confirmaron que el sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington, el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, fecha en la que se conocerán los grupos y los rivales de México, Estados Unidos y Canadá para el torneo de selecciones más importante del mundo.

¿Cómo es y dónde está el Kennedy Center, sede del sorteo del Mundial 2026?

El Kennedy Center de Washington se ubica en la ribera del río Potomac y es considerado uno de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos. Inaugurado en 1971, funciona como un “memorial viviente” del presidente Kennedy, albergando ópera, danza, teatro y conciertos de primer nivel.

Su elección como sede busca darle un marco de solemnidad y prestigio al evento que paraliza al mundo del fútbol, y traslada el primer contacto del Mundial a la capital de Estados Unidos, misma que se encuentra en medio de la polémica por el envío de tropas y policía federal, debido a una cuestión de seguridad.

*Información en desarrollo