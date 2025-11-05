Entrenador extranjero se rinde ante Obed Vargas por esta jugada maestra que logró en la MLS

El joven Obed Vargas es la gran sensación de la MLS y este martes lo volvió a demostrar. En el triunfo 4-2 del Seattle Sounders frente a Minnesota en los playoff, el mexicano de 20 años marcó un doblete, recibió el premio al mejor jugador del partido y fue elogiado por su técnico, Brian Schmetzer.

"Vargas tuvo un encuentro muy destacado. Buscaba sumarse al ataque permanentemente. Su juego en defensa y su cobertura junto a Cristian (Roldan) fueron excelentes", comentó Schmetzer post victoria y añadió: "Fue una nueva gran actuación de un joven con mucho talento".

Todos en la MLS están sorprendidos con el nivel del joven mexicano y no es para menos. Tras el juego ante Minesotta, Vargas reconoció que el propio Schmetzer lo motivó para que pudiera dar el máximo. "En el último partido no estuve bien y el técnico me dijo que quería más de mí", reconoció ante la prensa estadounidense.

Así fue el doblete de Vargas en la MLS

Obed Vargas marcó dos goles en un mismo partido por primera vez en su carrera y fue pieza fundamental para que su equipo derrote a Minnesota en el segundo enfrentamiento entre ambos en la instancia de playoff (en el primer juego el Seattle Sounders perdió en los penales).

Curiosamente, ambos tantos fueron muy similares, con una definición de primera en la puerta del área y un pequeño desvío en la defensa rival. Sin embargo, hubo una diferencia muy marcada y que sirve para evidenciar las condiciones del joven mexicano: ¡el primer gol fue con la pierna izquierda y el segundo con la derecha!

De esta forma tan destacada, Vargas convirtió el primer y el último gol del encuentro y le dio el triunfo a su equipo. Esto forzó que la serie se vaya a un tercer partido, el cual se disputará el próximo sábado en Minnesota.