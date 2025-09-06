Fue compañero de Santi Gimenez en Europa, su precio cayó en picada y ahora llega a la Liga BBVA MX

Mientras la Selección Mexicana se prepara para jugar contra Japón, amistoso que será transmitido por TV Azteca , distintos equipos de la Liga BBVA MX siguen pendientes al mercado de fichajes y un futbolista que supo jugar en Europa con Santiago Gimenez acaba de llegar a tierras mexicanas. Se trata de Ezequiel Bullaude, mediocampista argentino que pertenece al Feyenoord de los Países Bajos.

Según la información que compartió el periodista argentino, César Luis Merlo, Ezequiel Bullaude llegó a un acuerdo con Tijuana y se transformó en nuevo refuerzo de los Xolos para este Apertura 2025. El mediocentro ofensivo habría sido un pedido de Sebastián ‘Loco’ Abreu y, tras su llegada a la Liga BBVA MX, Tijuana se retiraría del mercado de pases. Por otro lado, Guillermo Ochoa sigue buscando equipo y su destino podría ser muy exótico .

IG / @ezebullaude Ezequiel Bullaude es nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana

Bullaude llegará a los Xolos por medio de un préstamo por un año con opción de compra desde el equipo de Rotterdam, donde allí logró compartir algunos meses con Santiago Gimenez, delantero mexicano que hoy defiende los colores del AC Milan. Lo cierto es que el argentino no era tenido en cuenta por Robin Van Persie, estando ausente en las convocatorias de su equipo en este inicio de temporada. Ahora probará suerte en México.

El presente de Ezequiel Bullaude antes de llegar a la Liga BBVA MX

Durante la última temporada, Bullaude jugó para el Fortuna Sittard, también de Países Bajos, tras haber sido cedido por el Feyenoord a final de temporada 2023/24. Allí era habitual titular, pues disputó un total de 30 partidos, estando desde el inicio en 27 de ellos y se dio el gusto de marcar 8 goles y repartir una asistencia. Sin embargo, el Fortuna no decidió extender el préstamo y regresó a Rotterdam para este 2025. Actualmente su precio es de 2,5 millones de euros, pero hace unos años solía costa 4,5 millones, según Transfermarkt.

¿Quién es Ezequiel Bullaude, nuevo fichaje de Tijuana?

El creador de juego argentino se formó en el Godoy Cruz de su país natal y debutó como profesional en el año 2019. En 2022 fue comprado por el Feyenoord a cambio de 2 millones de euros y, un año más tarde, fue cedido al Boca Juniors. Estuvo a préstamo un año en Buenos Aires, pero con poco rodaje, regresó a Países Bajos. El joven no fue tenido en cuenta y volvió a ser prestado, esta vez al Fortuna Sittard. Ahora, con 24 años, probará suerte en la Liga BBVA MX.