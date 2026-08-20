Mientras Cruz Azul ofrecía 1.8 millones por Miguel Borja; la cantidad de dinero que ganaría en Club América

Miguel Borja fue anunciado de forma oficial como nuevo fichaje del Club América. Lo paradójico es que el delantero colombiano estuvo a una firma de llegar a Cruz Azul para el Clausura 2026. La negociación estaba prácticamente acordada, donde incluso el futbolista conocía su salario, pero La Máquina no consiguió liberar a tiempo una plaza de jugador No Formado en México.

De acuerdo a diversos reportes, el cuadro cementero le había ofrecido a Borja cobrar alrededor de 1.8 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el tiempo pasó y el jugador se quedó sin la posibilidad de jugar en la Liga BBVA MX. Posteriormente, fichó como agente libre por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos donde jugó apenas seis meses. Hoy ya es jugador del América y se reveló cuánto dinero ganaría.

El salario de Miguel Borja en el América

La información disponible señala que la directiva de las Águilas le pagará a Miguel Borja poco más de 2 millones de dólares al año. Estos números se traducen a más de 34 millones de pesos, una cifra que supera considerablemente a la propuesta que Cruz Azul le había acercado al colombiano durante el invierno pasado.

Crédito: Mexsport

En cuanto a la operación, el América no ha revelado cuánto dinero tuvo que poner de su bolsillo para concretar la salida de Borja de Medio Oriente. No obstante, sí es de público conocimiento que el jugador firmará un contrato por un año y con la posibilidad de extender el vínculo por otro año más, condicionado por objetivos a alcanzar durante el transcurso de su primer año en el club.

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Por qué Borja no llegó a Cruz Azul a principios de 2026

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul dependía de que la directiva liberara una plaza de futbolista No Formado en México. Para conseguirlo, La Máquina debía cerrar la venta de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo de la MLS. Sin embargo, las negociaciones por el mediocampista polaco tardaron más de lo esperado y el colombiano nunca pudo ser registrado.

Miguel Borja durante la pretemporada con Al Wasl|Crédito: @AlWaslSC / X

Borja había llegado a la Ciudad de México durante los últimos días de diciembre de 2025 junto a su familia. El delantero superó los exámenes médicos, entrenó en las instalaciones de La Noria y esperó cerca de un mes para firmar su contrato federativo. Las primeras jornadas del Clausura 2026 transcurrieron sin novedades y el atacante decidió escuchar otras propuestas.

Finalmente, Borja abandonó las negociaciones con Cruz Azul y aceptó la oferta del Al Wasl. La salida de Bogusz se concretó días después, cuando el delantero ya había tomado otro camino. El propio colombiano aclaró posteriormente que su fichaje no se cayó por una decisión de Nicolás Larcamón, sino porque la plaza de extranjero “se tardó demasiado” en quedar disponible.