De costar 50 millones de euros: el devaluado precio de Chucky Lozano tras fichar por LA Galaxy

Hirving “Chucky” Lozano fue considerado en su momento, uno de los jugadores mexicanos con más potencial del mundo. Surgido de la cantera de Pachuca, el extremo rápidamente comenzó a destacar por su habilidad con el balón y su increíble velocidad por bandas. Tanto es así que el PSV de Países Bajos se interesó en su fichaje y en el año 2017 cerró su contratación por 12,5 millones de euros aproximadamente.

Sin embargo, el mejor momento de su carrera llegaría en el año 2019, cuando el Napoli de Italia decidió invertir 50 millones de euros para comprar su carta. El canterano de los Tuzos ya era el mexicano con valor más alto de mercado y se esperaba que este número siguiera creciendo con el paso del tiempo. No obstante, la carrera del Chucky comenzó a caer en picada y hoy su precio se desmoronó en LA Galaxy.

El precio actual de Chucky Lozano en la MLS

Lozano dejó Europa en 2025, luego de que su segundo paso por PSV llegara a su fin. Primero tuvo una etapa exitosa en San Diego FC, pero las diferencias con el entrenador Mikey Varas provocaron su salida del primer equipo. Sin minutos desde noviembre de 2025 y, con un valor de mercado de 8 millones de euros para ese entonces, Chucky comenzó con la búsqueda de un nuevo equipo.

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Así fue como en el verano de este 2026, LA Galaxy se interesó en el talento del futbolista mexicano pese a llevar más de medio año sin jugar oficialmente. Lozano fue presentado como nuevo jugador angelino, pero en la actualidad su precio se vio afectado negativamente: unos 3,5 millones de euros, según alega la plataforma especializada Transfermarkt.

Chucky Lozano, jugador de LA Galaxy|Crédito: @LAGalaxy / X

En estos momentos, el valor de la carta de Lozano se encuentra en uno de los puntos más bajos de su carrera. Para dimensionar la devaluación de su precio, Chucky mantenía un valor de 3,2 millones de euros en el año 2016 mientras atravesaba sus primeros años en Pachuca. Hoy, con 31 años, dejó de ser una promesa europea para convertirse en un jugador más de la MLS.

Hasta cuándo jugará Chucky Lozano en LA Galaxy

Hirving Lozano jugará en LA Galaxy, al menos, hasta diciembre de 2026. El atacante mexicano llegó cedido desde San Diego FC para disputar la recta final de la temporada de la MLS como Jugador Designado. El acuerdo incluye una opción para adquirirlo de manera permanente.

En caso de que el conjunto angelino no ejecute dicha opción, Chucky deberá regresar a San Diego FC, club con el que tiene contrato hasta finales de 2028. Su rendimiento durante los próximos meses será determinante para definir dónde continuará su carrera.