Nuevo campeón: una supercomputadora predijo quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La empresa británica Opta Analyst utilizó tecnología de última generación para anticipar el desenlace de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El informe elaboró alrededor de 10.000 escenarios de simulación y brindó un ranking con resultados representados en porcentaje, es decir, las probabilidades que tiene cada selección de levantar el trofeo de la justa veraniega.

Los especialistas en análisis de datos programaron un algoritmo avanzado para procesar las variables de rendimiento de los 48 seleccionados clasificados al certamen y España es el equipo que encabeza la tabla con un 16,1% de probabilidades de quedarse con el título, seguida por Francia con el 13% e Inglaterra con el 11,2%.

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Así quedó el ranking de probables campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la supercomputadora

El sistema informático de Opta Analyst ejecutó una simulación matemática del torneo completo en 10.000 ocasiones diferentes para reducir el margen de error en las proyecciones y recién la Selección Argentina, actual campeona del mundo, quedó en cuarto lugar con 10,4% de chances, detrás de ella le sigue Portugal con 7%, Brasil con poco más del 6% y Alemania con el 5,1%. De esta forma, el seleccionado argentino sería el principal candidato a campeonar del continente sudamericano.

Por su parte, la Selección Nacional de México no logró ingresar al grupo de los diez primeros aspirantes dentro del modelo predictivo automatizado. El conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta con un porcentaje bajo de acceso a la ronda de semifinales debido a los cruces potenciales.

Cabe destacar que este sistema tecnológico también arrojó el dato de que en el 35,9% de las simulaciones el título quedaría en manos de una selección que nunca ganó un Mundial. Sin embargo, este porcentaje es inferior al número que logran en conjunto las selecciones favoritas al título. Desde que acertó el campeonato del Mundial de Clubes que logró el Chelsea, Opta Analysts se ganó millones de miradas.