Convocatoria de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM sin jugadores del Real Madrid 

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España ha sacudido los cimientos del futbol ibérico al revelar la lista oficial de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. La gran nota de impacto es la absoluta e inédita ausencia de jugadores del Real Madrid en la nómina final, un hecho sin precedentes para el combinado nacional en citas mundialistas.

La decisión técnica refleja un claro cambio de ciclo tras el éxito de la Eurocopa. Figuras históricas y habituales como Dani Carvajal han quedado fuera, abriendo paso a una plantilla dominada por la juventud del Barcelona, que lidera el bloque con nombres de la talla de Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y el emotivo regreso de Gavi. El mediocampo de gala estará custodiado por el bastión del Manchester City, Rodri, consolidando una propuesta que prioriza el dinamismo y el momento de forma actual sobre las jerarquías tradicionales.

La lista completa de los 26 elegidos de España

De la Fuente encarará la justa norteamericana con los siguientes futbolistas en busca de la segunda estrella del país:

Porteros:

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcelona)

Defensas:

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham)

Eric García (Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Mediocampistas:

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Mikel Merino (Arsenal)

Delanteros:

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Dani Olmo (Barcelona)

Nico Williams (Athletic Club)

Yeremy Pino (Crystal Palace)

Ferran Torres (Barcelona)

Borja Iglesias (Celta)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Lamine Yamal (Barcelona)

TE PUEDE INTERESAR:



El calendario de España en la Fase de Grupos

Instalada en el Grupo H del torneo, España iniciará su camino en territorio estadounidense antes de cerrar la primera etapa en suelo mexicano. Los encuentros oficiales de la fase de grupos han quedado definidos de la siguiente manera:

España vs. Cabo Verde: Lunes 15 de junio de 2026 – Estadio Atlanta.

Lunes 15 de junio de 2026 – Estadio Atlanta. España vs. Arabia Saudita: Domingo 21 de junio de 2026 – Estadio Atlanta.

Domingo 21 de junio de 2026 – Estadio Atlanta. Uruguay vs. España: Viernes 26 de junio de 2026 – Estadio Guadalajara.

Con un promedio de edad sumamente competitivo y una apuesta total por el talento emergente, España se declara lista para su debut el próximo 15 de junio.

