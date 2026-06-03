Lionel Messi se aferra a una increíble cábala para buscar la consagración en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Argentina ha desembarcado en Estados Unidos con la misión de defender su corona en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para lograr el bicampeonato, el equipo no solo se enfoca en la estrategia táctica, sino que además se aferra a los rituales que alimentan la ilusión. En ese contexto, el hotel Origin de Kansas City ya se tiñó de blanquiceleste y es testigo de la primera cábala de Lionel Messi. La elección no fue azarosa: el capitán se alojó en la habitación 202, cifra que suma cuatro, número de la edición mundialista que buscan conquistar. Esta costumbre emula lo sucedido en Qatar, cuando ocupó la habitación 201 —sumando tres— poco antes de alzarse con la tercera estrella.

En el universo del fútbol, las supersticiones son parte del ADN del éxito. Cualquier acción que pueda desencadenar un resultado positivo es bienvenida, por lo que Argentina se agarra de diferentes coincidencias para buscar el bicampeonato. A ese detalle de Messi se le suman otras costumbres que remiten a la concentración del 2022. Entre ellos aparecen el ploteo de distintos sectores del hotel, las frases motivacionales, los colores de la bandera en cada rincón y los dúos para compartir habitación.

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Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, dos pilares con un vínculo inquebrantable con Messi, comparten habitación y se mantienen en la cercanía del 10. Muy cerca también se encuentran Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, integrantes del círculo íntimo que lidera los momentos de mate y truco. A su vez, rige una regla implícita: todos aquellos que conservan al compañero de recámara, debe sostenerlo; los nuevos convocados reemplazan a los que ya no forman parte de la delegación. El orden para bajar del micro será idéntico al que tuvieron cuatro años atrás y en cada partido aparecerán De Paul y Paredes comiendo caramelos en el calentamiento previo.

LA HABITACIÓN DE MESSI EN KANSAS.



LA HABITACIÓN MÁS IMPORTANTE DE TODO EL MUNDO. pic.twitter.com/gaxLD4T13n — Messias (@Messias30_) June 1, 2026

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