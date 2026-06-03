El RÉCORD de Cristiano Ronaldo con el que superará a 2 mexicanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todos los ojos están puestos en Cristiano Ronaldo, figura estelar que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de Portugal. Los europeos son uno de los países candidatos al título pese a no tener consagraciones en el certamen, gracias a su increíble generación de jugadores que se encuentran en su mejor nivel. Sin embargo, los lusos estarán comandados por ‘CR7’, quien romperá un récord inédito en la próxima edición.

Con su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Cristiano disputará su sexto certamen mundialista, una marca que lo colocaría junto con Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en el futbolista con más participaciones en la historia de la competición. Actualmente, este récord es compartido por ocho futbolistas diferentes donde, además de Ochoa, otros dos mexicanos se encuentran en la lista y serán superados por el ‘Bicho’.

Los mexicanos que Cristiano dejará atrás con su nuevo récord

En caso de sumar minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, situación que es altamente probable, ‘CR7’ alcanzará su sexta justa mundialista dejando atrás a los mexicanos Rafael Márquez y Andrés Guardado, quienes cuentan con cinco participaciones. Además, también superará a figuras como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Antonio Carbajal, futbolistas que también contemplan cinco presencias mundialistas diferentes.

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Cabe destacar que el delantero portugués compartirá mesa con Messi y también con el mexicano Guillermo Ochoa, quien se metió a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma inesperada tras la lesión de Luis Malagón, portero del Club América. Incluso, diversos reportes indican que el histórico guardameta de 40 años será titular en el juego inaugural contra Sudáfrica, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

|MEXSPORT

El otro récord que buscará batir Cristiano Ronaldo

El experimentado jugador de 41 años también tendrá entre ceja y ceja un récord que tiene a Gabriel Batistuta, histórico goleador argentino, como dominador. Resulta que el exfutbolista de la Selección Argentina es el único que consiguió anotar dos tripletes en diferentes ediciones del torneo. Primero lo logró en Estados Unidos 1994, durante la fase de grupos ante Grecia, y repitió la hazaña en Francia 1998 contra Jamaica, tambié en primera ronda.

Este registro es único, pero podría perder exclusividad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cristiano podría igualar o incluso superar su marca en esta edición, gracias a haber anotado un triplete contra España en el Mundial de Rusia 2018 durante la fase de grupos. Otros candidatos que aparecen para acechar este récord son Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos y Julián Álvarez.

